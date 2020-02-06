عدو في المنزل.. ريال مدريد يتأخر أمام سويسيداد في كأس إسبانيا بقدم لاعبه المعار.. فيديو





كان ريال مدريد أخطر من ضيفه في الشوط الأول ، وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 60%، مقابل 40% لسويسيداد ، وسدد لاعبو الميرنجي 9 كرات منها 4 على المرمى.





وفي الدقيقة 22 ، سدد ألكسندر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لترتد للنرويجي مارتن أوديجارد اللاعب المعار من ريال مدريد ، ليسدد الكرة ، وفشل أريولا حامي عرين اللوس بلانكوس في التصدي لها، لتسكن الشباك معلنة عن الهدف الأول لسويسداد، ومنهيًا الشوط بتقدم فريقه 1-0.





يذكر أن فريقي غرناطة وميرانديس تأهلا لدور نصف النهائي، في انتظار المتأهلين من مبارتي ريال مدريد وريال سويسيداد، وبرشلونة وأتليتك بيلباو واللتين تقامان الليلة.





انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد وريال سويسيداد ، بتقدم سويسيداد بهدف نظيف، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.