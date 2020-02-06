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رياضة

عدو في المنزل.. ريال مدريد يتأخر أمام سويسيداد في كأس إسبانيا بقدم لاعبه المعار.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:56 م
مارتن أوديجارد
مارتن أوديجارد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ريال مدريد وريال سويسيداد ، بتقدم سويسيداد بهدف نظيف، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

كان ريال مدريد أخطر من ضيفه في الشوط الأول ، وبلغت نسبة استحواذ لاعبيه على الكرة 60%، مقابل 40% لسويسيداد ، وسدد لاعبو الميرنجي 9 كرات منها 4 على المرمى.

وفي الدقيقة 22 ، سدد ألكسندر كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لترتد للنرويجي مارتن أوديجارد اللاعب المعار من ريال مدريد ، ليسدد الكرة ، وفشل أريولا حامي عرين اللوس بلانكوس في التصدي لها، لتسكن الشباك معلنة عن الهدف الأول لسويسداد، ومنهيًا الشوط بتقدم فريقه 1-0.

يذكر أن فريقي غرناطة وميرانديس تأهلا لدور نصف النهائي، في انتظار المتأهلين من مبارتي ريال مدريد وريال سويسيداد، وبرشلونة وأتليتك بيلباو واللتين تقامان الليلة.

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