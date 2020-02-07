"في ضهرك" مبادرة فريق خدامين مصر ببني سويف لمؤازة القطاعات داخل المحافظة وخارجها

شارك وفد من فريق "خدامين مصر" تحت التأسيس ببني سويف برئاسة الدكتور قاياتي عاشور المدرس بكلية الآداب بجامعة بني سويف و مؤسس الفريق لأحد تمرينات الفريق الأول لنادي بني سويف الرياضي ضمن فاعليات مبادرة " "في ضهرك" لتشجيع وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لكل النماذج الإيجابية داخل المجتمع السويفي.





وقدم الفريق الشكر لمجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري للفريق الأول كرة القدم ببني سويف ، وتسليم باقات من الورود وبطاقات تشجيعية وتحفيزية للفريق إعزازا وتقديرا للمجهود الواضح خلال الفترة الماضية، مع تورته تحمل شعار رمزي " حلم الصعود" في دعوة واضحة وصريحة من فريق "خدامين مصر " بمؤازرة الفريق والوقوف بجوارهم من أجل تحقيق حلم بني سويف في الصعود للدوري الممتاز.





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من جانبة قال الدكتور قاياتي عاشور مؤسس الفريق في تصريحه" لصدي البلد " أن من أهداف الفريق تكوين شباب قادر علي القيادة وتحمل المسؤولية.





والمشاركة بفاعلية ووعي في الخطه التنموية لجمهورية مصر العربية، وتشجيع كل ماهو إيجابي في صالح الوطن في جميع المجالات سواء سياسية أو رياضية أو إجتماعية أو علمية وغيرهم .





مضيفا أن كل ما يهمنا هو خدمة مجتمعنا ومساعدة الجهات التنفيذية في تنفيذ الانشطة والفاعليات، كما يسعي الفريق لان يكون تنموي، توعوي تثقيفي، تأهيلي للطلاب.





مختتما هنشارك فاعليات جميع الوزارات ونساعد في تطوير خطة التنمية الثقافية وبناء استراتيجية الانسان المصري.



