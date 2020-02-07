بيان عاجل من وزارة الداخلية العراقية بشأن أحداث النجف وكربلاء

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، منذ قليل، بيانًا عاجلًا قالت فيه إنها تعكف على التحقيق في أحداث العنف التي شهدتها محافظتا النجف وكربلاء على مدار الأيام الماضية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "التحقيقات جارية لملاحقة المتسببين بأحداث محافظتي النجف وكربلاء وندعو المتظاهرين إلى ضبط النفس والتقيد بمناطق التظاهر".

وكان أتباع التيار الصدري قد اقتحموا، الأربعاء، ساحة التربية في كربلاء وقاموا بالاعتداء على المتظاهرين وتحطيم منصة الاعتصام الرئيسية، مما أدى لإصابة أكثر من 10 متظاهرين.

وجاء هجوم أتباع التيار الصدري بعد يوم من هجومهم الدامي على المحتجين في النجف، والذي أودى بحياة 8 أشخاص.