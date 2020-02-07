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أخبار العالم

الصين: 31 ألف إصابة في العالم بفيروس كورونا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصينية، في بيان عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 31.161 إصابة. 

وقالت وزارة الصحة الصينية إن عدد الوفيات التي تسبب بها الفيروس في الصين وصل حتى الآن إلى 636 شخصًا، مشيرةً إلى أنها مستمرة في جهودها لاحتواء تفشي المرض. 

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا الجديد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأعلن مدير المنظمة تيدروس جيبريسوس، أن يوم الأربعاء تم رصد أكبر عدد الحالات خلال يوم منذ تفشي الوباء.
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