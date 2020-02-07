الصين: 31 ألف إصابة في العالم بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصينية، في بيان عاجل لها منذ قليل، ارتفاع عدد المصابين في العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 31.161 إصابة.





وقالت وزارة الصحة الصينية إن عدد الوفيات التي تسبب بها الفيروس في الصين وصل حتى الآن إلى 636 شخصًا، مشيرةً إلى أنها مستمرة في جهودها لاحتواء تفشي المرض.





وكانت السلطات الصينية قد أبلغت في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا الجديد" في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.



