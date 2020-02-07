حظك اليوم الجمعة 7-2-2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الجمعة 7- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 7-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.
برج الحمل
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الأحباب والأهل والأقارب.
مهنيا واجتماعيا: تذكر اليوم أن الحزن والعيش بالماضي هم أعداؤك، كن إيجابيا.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الأحباب والأهل والأقارب.
مهنيا واجتماعيا: تذكر اليوم أن الحزن والعيش بالماضي هم أعداؤك، كن إيجابيا.
برج الثور
مهنيا واجتماعيا: عطارد في منزل المشروعات يساعدك على التواصل بود مع الجميع وتسعد بتقدير الجميع.
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب أو بالأهل والأقارب.
مهنيا واجتماعيا: عطارد في منزل المشروعات يساعدك على التواصل بود مع الجميع وتسعد بتقدير الجميع.
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب أو بالأهل والأقارب.
برج الجوزاء
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو بمنزلي المال.. يطالبك بالتماسك فهناك تغيرات أو نفقات مفاجئة قد تربكك وعليك بمضاعفة تركيزك في المال والأعمال.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتصرف بلياقة ولباقة أمام المستجدات.
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو بمنزلي المال.. يطالبك بالتماسك فهناك تغيرات أو نفقات مفاجئة قد تربكك وعليك بمضاعفة تركيزك في المال والأعمال.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتصرف بلياقة ولباقة أمام المستجدات.
برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.
برج الأسد
مهنيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. نظّم جهودك واهتم بصحتك وسلامتك.
اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت ولا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.
مهنيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. نظّم جهودك واهتم بصحتك وسلامتك.
اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت ولا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.
برج العذراء
عاطفيا: رغم الضغوط، تستطيع اليوم أن تظهر مشاعر إيجابية وتعرف كيف تؤثر فيمن تحب.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يشحذ طاقتك وحماسك ويحثك المخلصون على التقدم.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يشحذ طاقتك وحماسك ويحثك المخلصون على التقدم.
برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ.
عائليا وعاطفيا: القمر يتنافر مع زحل وبلوتو وعليك أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع الأحباب والأهل والأقارب.
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ.
عائليا وعاطفيا: القمر يتنافر مع زحل وبلوتو وعليك أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع الأحباب والأهل والأقارب.
برج العقرب
عائليا وعاطفيا: فينوس وعطارد في منزل الحب مما يجعل الظروف تمضي لصالحك ويحالفك الحظ في العائلة والحب.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك حماسا وإصرارا وقد تميل للسفر من أجل اكتشاف جديد والبعض يحققون ذلك بالقراءة.
عائليا وعاطفيا: فينوس وعطارد في منزل الحب مما يجعل الظروف تمضي لصالحك ويحالفك الحظ في العائلة والحب.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك حماسا وإصرارا وقد تميل للسفر من أجل اكتشاف جديد والبعض يحققون ذلك بالقراءة.
برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك.
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تحدد أولوياتك وتدرس جيدا خطواتك لتتجنب الأخطاء وكي لا تزيد عليك الضغوط.
عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك.
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تحدد أولوياتك وتدرس جيدا خطواتك لتتجنب الأخطاء وكي لا تزيد عليك الضغوط.
برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك فلا تستفز اليوم من يحدثك ولا تصدمه ومع ذلك حافظ على حقوقك وتأن في قراراتك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا هناك احتمالات لحدوث صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك فلا تستفز اليوم من يحدثك ولا تصدمه ومع ذلك حافظ على حقوقك وتأن في قراراتك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا هناك احتمالات لحدوث صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.
برج الدلو
عاطفيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأن في حركتك وأقوالك.
مهنيا وماليا: من المهم أن تكون حذرا وكتوما وابتعد عن التفاخر واحترس من أعداء متخفيين.
عاطفيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأن في حركتك وأقوالك.
مهنيا وماليا: من المهم أن تكون حذرا وكتوما وابتعد عن التفاخر واحترس من أعداء متخفيين.
برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في برجك ويعدك ذلك بعلاقات حلوة ودافئة تجمعك بالبعض وتمنحك السعادة.
صحيا ومهنيا: القمر في وضع داعم يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وقد تتلقى كلمات الإعجاب من كل جانب وتبهر من حولك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في برجك ويعدك ذلك بعلاقات حلوة ودافئة تجمعك بالبعض وتمنحك السعادة.
صحيا ومهنيا: القمر في وضع داعم يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وقد تتلقى كلمات الإعجاب من كل جانب وتبهر من حولك.