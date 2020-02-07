حظك اليوم الجمعة 7-2-2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 7-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.





برج الحمل

عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الأحباب والأهل والأقارب.

مهنيا واجتماعيا: تذكر اليوم أن الحزن والعيش بالماضي هم أعداؤك، كن إيجابيا.





برج الثور

مهنيا واجتماعيا: عطارد في منزل المشروعات يساعدك على التواصل بود مع الجميع وتسعد بتقدير الجميع.

عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب أو بالأهل والأقارب.





برج الجوزاء

مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو بمنزلي المال.. يطالبك بالتماسك فهناك تغيرات أو نفقات مفاجئة قد تربكك وعليك بمضاعفة تركيزك في المال والأعمال.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتصرف بلياقة ولباقة أمام المستجدات.

برج السرطان

مهنيا وماليا: القمر في برجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.





برج الأسد

مهنيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. نظّم جهودك واهتم بصحتك وسلامتك.

اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت ولا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.



عاطفيا: رغم الضغوط، تستطيع اليوم أن تظهر مشاعر إيجابية وتعرف كيف تؤثر فيمن تحب.

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يشحذ طاقتك وحماسك ويحثك المخلصون على التقدم.

برج الميزان

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ.

عائليا وعاطفيا: القمر يتنافر مع زحل وبلوتو وعليك أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع الأحباب والأهل والأقارب.

برج العقرب

عائليا وعاطفيا: فينوس وعطارد في منزل الحب مما يجعل الظروف تمضي لصالحك ويحالفك الحظ في العائلة والحب.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك حماسا وإصرارا وقد تميل للسفر من أجل اكتشاف جديد والبعض يحققون ذلك بالقراءة.

برج القوس

عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك.

مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تحدد أولوياتك وتدرس جيدا خطواتك لتتجنب الأخطاء وكي لا تزيد عليك الضغوط.

برج الجدي

مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك فلا تستفز اليوم من يحدثك ولا تصدمه ومع ذلك حافظ على حقوقك وتأن في قراراتك.

عاطفيا: إذا كنت متزوجا هناك احتمالات لحدوث صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.

برج الدلو

عاطفيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأن في حركتك وأقوالك.

مهنيا وماليا: من المهم أن تكون حذرا وكتوما وابتعد عن التفاخر واحترس من أعداء متخفيين.

برج الحوت

عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في برجك ويعدك ذلك بعلاقات حلوة ودافئة تجمعك بالبعض وتمنحك السعادة.

صحيا ومهنيا: القمر في وضع داعم يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وقد تتلقى كلمات الإعجاب من كل جانب وتبهر من حولك. برج العذراء

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الجمعة 7- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.