AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم الجمعة 7-2-2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:01 ص
حظك اليوم الجمعة
حظك اليوم الجمعة 7-2-2020
Advertisements
هاجر هانئ
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الجمعة 7- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 7-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.

برج الحمل
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. تجنب ردود الأفعال العنيفة خاصة مع الأحباب والأهل والأقارب.
مهنيا واجتماعيا: تذكر اليوم أن الحزن والعيش بالماضي هم أعداؤك، كن إيجابيا.

برج الثور
مهنيا واجتماعيا: عطارد في منزل المشروعات يساعدك على التواصل بود مع الجميع وتسعد بتقدير الجميع.
عاطفيا وعائليا: القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة على إصلاح علاقتك بالأحباب أو بالأهل والأقارب.

برج الجوزاء
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو بمنزلي المال.. يطالبك بالتماسك فهناك تغيرات أو نفقات مفاجئة قد تربكك وعليك بمضاعفة تركيزك في المال والأعمال.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تتصرف بلياقة ولباقة أمام المستجدات.

برج السرطان
مهنيا وماليا: القمر في برجك يمدك اليوم باليقظة الذهنية وتحسن التصرف.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم وقد يلتف من حولك المعجبون وتشارك برأيك وتفرح.

برج الأسد
مهنيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك أن تتذكر أن لبدنك عليك حق.. نظّم جهودك واهتم بصحتك وسلامتك.
اجتماعيا وعاطفيا: ينصحك الفلك بالعمل في صمت ولا تعلن أخبارك الخاصة وخططك.

برج العذراء
عاطفيا: رغم الضغوط، تستطيع اليوم أن تظهر مشاعر إيجابية وتعرف كيف تؤثر فيمن تحب.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر يشحذ طاقتك وحماسك ويحثك المخلصون على التقدم.

برج الميزان
مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ.
عائليا وعاطفيا: القمر يتنافر مع زحل وبلوتو وعليك أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع الأحباب والأهل والأقارب.

برج العقرب
عائليا وعاطفيا: فينوس وعطارد في منزل الحب مما يجعل الظروف تمضي لصالحك ويحالفك الحظ في العائلة والحب.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك حماسا وإصرارا وقد تميل للسفر من أجل اكتشاف جديد والبعض يحققون ذلك بالقراءة.

برج القوس
عاطفيا واجتماعيا: من المهم اليوم أن تعتني بأقوالك ولا تتسرع في ردود أفعالك.
مهنيا وماليا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو في منزلي المال يطالبك أن تحدد أولوياتك وتدرس جيدا خطواتك لتتجنب الأخطاء وكي لا تزيد عليك الضغوط.

برج الجدي
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك فلا تستفز اليوم من يحدثك ولا تصدمه ومع ذلك حافظ على حقوقك وتأن في قراراتك.
عاطفيا: إذا كنت متزوجا هناك احتمالات لحدوث صدام مع شريك حياتك وعليك ألا تصعد النزاع.

برج الدلو
عاطفيا وصحيا: تنافر القمر مع زحل وبلوتو في منزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأن في حركتك وأقوالك.
مهنيا وماليا: من المهم أن تكون حذرا وكتوما وابتعد عن التفاخر واحترس من أعداء متخفيين.

برج الحوت
عاطفيا واجتماعيا: فينوس وعطارد في برجك ويعدك ذلك بعلاقات حلوة ودافئة تجمعك بالبعض وتمنحك السعادة.
صحيا ومهنيا: القمر في وضع داعم يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وقد تتلقى كلمات الإعجاب من كل جانب وتبهر من حولك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الجمعة 29 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 9/12/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم الإثنين 23 - 12 - 2019.. وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 25 /12 /2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم الاثنين 30 - 12 - 2019 وتوقعات الأبراج

حظك اليوم الخميس 9 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

ترشيحاتنا

تفاصيل صفقة قبرص العسكرية لمواجهة عدوان تركيا في البحر المتوسط

انخفاض 5 درجات مئوية ونشاط مكثف للرياح.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. فيديو

فضل الصدقة يوم الجمعة.. 13 مكافأة ربانية.. احرص عليها

مرتضى منصور يتكفل بعلاجه.. لاعب الزمالك يروي تفاصيل إصابته بسرطان الدم .. فيديو

حظك اليوم الجمعة 7-2-2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

انتبه.. عادة شتوية تعرضك للإصابة بالعصب السابع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

رجل يخنق زوجته وابنتيه بوحشية.. في جريمة أبكت العدالة البريطانية

طبيب ندل يطالب بدفع حساب استشارات أصدقائه الطبية بعد وفاتهم