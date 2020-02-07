ريهام سعيد: كلمت الفنان يوسف فوزي ورفض محاولة العلاج.. فيديو





وكانت من بين هذه النقاط، نفيها وجود حساب حقيقي لها عبر السوشيال ميديا لجمع التبرعات حيث قالت:" اللي عامل أكونت باسمي وبيلم تبرعات ده مش أنا .. عمري ما بلم تبرعات ولا هلم .. ممكن أساعد الناس من خلال علاقاتي بدكاترة لكن مش من خلال التبرع".





كما أشارت إلى تواصلها مع الفنان يوسف فوزي، لمحاولة علاجه من الرعاش، مؤكدة أن المرض له علاج من خلال زرع جهاز في المخ ينظم الحركة.





بينما أكدت أن الفنان يوسف فوزي، رفض العلاج قائلة: "هو وافق في البداية بس رجع كلمني وقالي الدكتور قالي مفيش داعي إني أعمل المحاولة دي".





ظهرت الإعلامية ريهام سعيد، في فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "الانستجرام"، للحديث عما وصفته بعدة نقاط مع متابعيها.