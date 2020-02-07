عبد الحفيظ يتوصل لاتفاق مبدئي لتجديد تعاقد عاشور

عقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، جلسة خاصة مع حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم على هامش المران الصباحي الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب التتش.





وتوصل عبدالحفيظ خلال الجلسة إلي إتفاق مبدئي مع حسام عاشور علي تجديد تعاقده لمدة عام مع تأجيل حسم الأمر لشهر مارس بسبب ضغط المباريات.





ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام فريق طلائع الجيش في الجولة الـ17 من بطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الاثنين المقبل.





وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد قرر استمرار التدريبات بدون راحة بعد الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف على ملعب الدفاع الجوي أمس الخميس.



