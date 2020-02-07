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رياضة

إقبال كبير على المرحلة الثانية من اختبارات انتقاء موهوبي الإسكواش ببورسعيد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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ريهام بكير
بدأت صباح اليوم الجمعة اختبارات الانتقاء للمشروع القومى لموهوبى الإسكواش لمواليد ٢٠١٢ - ٢٠١٣ - ٢٠١٤ تحت شعار "كن نجمًا. واصنع الفارق " وذلك بمجمع الاسكواش بالمدينة الرياضية ببورسعيد  والتى تستمر حتى غد السبت.

 وكانت وزارة الشباب والرياضة قد انهت المرحلة الأولى من هذا المشروع يومي الجمعة والسبت الماضيين بمركز شباب الجزيرة والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الناشئين. 

جدير بالذكر أن المشروع يستهدف تكوين قاعدة عريضة من ممارسي رياضة الاسكواش بمصر استمرارا فى الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي في المستقبل وإعداد أجيال جديدة تستمر في تسطير التاريخ الرياضي المصري في اللعبة.

ويشرف على عمليات الانتقاء و الاختبارات من خلال الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة الكابتن أمير وجيه بطل العالم السابق والمدير الفني لمنتخب الرجال ويسعد عدد من كبار الخبراء في مجال الإسكواش  بالتعاون مع الاتحاد المصري للاسكواش، وذلك لاختيار أفضل 250 لاعبا ولاعبة من المتقدمين للاختبارات بمحافظة القاهرة وبورسعيد، ومن المقرر اختيار 20% من قوام مركزي التدريب من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والأيتام.

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