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رياضة

معسكر مغلق لـ الزمالك غدا استعدادا لـ الإسماعيلى فى الدوري

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح غد السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة. 

ويغادر الزمالك متوجها إلى الإسماعيلية عقب المران الصباحى غدا  للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأحد القادم بالجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك ضغطا رهيبا فى المباريات القوية على المستويين المحلي والإفريقي، بعد إعلان قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا أمس بمواجهته الترجى الرياضى التونسى.

ويلتقى الزمالك يوم 9 فبراير مع الإسماعيلى فى الجولة الـ 17 للدورى ثم يسافر إلى الدوحة 11 نوفمبر لمواجهة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الإفريقي بقطر.

ويسافر الزمالك من الدوحة إلى الإمارات لمواجهة مواطنه الأهلي المصري على لقب كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير ويعود لمقابلة الأهلى مرة أخرى فى الدوري 24 فبرابر فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة، وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات، ثم يلتقى الترجى فى ذهاب دور الثمانية بالقاهرة 29 فبراير وبيراميدز فى الدوري 2 مارس والترجى فى لقاء الإياب 6 مارس المقبل بتونس.
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