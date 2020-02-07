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فن

قبعة أنيقة.. إنجي شرف بإطلالة شتوية تخطف الأنظار

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:27 م
انجى شرف
انجى شرف
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محمد بدران
شاركت الفنانة إنجي شرف جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إنجي شرف بإطلالة جذابة بارتدائها فستانا أبيض أنيقا ونسقت معه قبعة، وتركت شعرها منسدلا، نالت إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب  واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

إنجي شرف كانت قد أعلنت منذ أيام خطبتها على رجل الأعمال يحيى الشناوي، وصرحت بأن الزفاف بعد شهر رمضان القادم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إنجي شرف مسلسل "الضاهر" مع النجم محمد فؤاد الذي عرض مؤخرًا وحقق نجاحا جماهيريا، بطولة  رغدة، مادلين طبر، صبري عبدالمنعم، أميرة هاني، ومن تأليف تامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.

مسلسل "الضاهر " تدور أحداث العمل فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حول ضابط شرطة يعيش بمنطقة الضاهر، ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية.
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Good morning world 🤩💙 Happy weekend everyone 🥰🥰

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قبعة أنيقة.. إنجي شرف بإطلالة شتوية تخطف الأنظار
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