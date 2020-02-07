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رياضة

الوحدة يسحق أبها برباعية في الدوري السعودي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 05:10 م
فريق الوحدة السعودي
فريق الوحدة السعودي
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محمد السعيد
سحق فريق الوحدة نظيره أبها بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري السعودي.

وافتتح الوحدة التسجيل عن طريق كريج جودوين في الدقيقة 14، قبل أن يضيف يوسف نياكات الهدف الثان يف الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 44 نجح أبها في تقليص الفارق مع الوحدة، بعدما سجل عبدالله الجدعاني لاعب الوحدة هدفا في مرماه.

ومع بداية الشوط الثاني عاد كريج جودوين ليسجل الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 47، قبل أن يختتم يوسف نياكات أهداف الوحدة في الدقيقة 61.

وبهذا الفوز رفع الوحدة رصيده غلى النقطة 33 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد أبها عند النقطة 23 في المركز التاسع.
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