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منوعات

شاهد.. تصرف صادم من سائق شاحنة تجاه متسول يثير الاستياء على مواقع التواصل

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:02 م
تصرف صادم من سائق
تصرف صادم من سائق شاحنة تجاه متسول
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هدير علاء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو يرصد اللحظة التي أقدم فيها سائق شاحنة على تصرف صادم تجاه متسول يقف على جانب الطريق، حيث إنه فجأة وبدون أي سبب واضح سارع بإلقاء كوب كامل من القهوة على المتسول ثم مضى في طريقه وكأن شيئًا لم يحدث.

وأفادت تقارير إخبارية بأن هذه الواقعة حدثت في منطقة "فينشلي"، الواقعة شمال العاصمة البريطانية "لندن"، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وتم التقاطها من داخل سيارة أخرى كانت تمر على الطريق خلف الشاحنة التي أقدم قائدها على هذا التصرف.

وأصيب قائد هذه السيارة، ويُدعى "أندي بوث"، بالغضب حيال تصرف سائق الشاحنة، وقرر مشاركة الفيديو الخاص بالواقعة على مواقع التواصل.

وكشف "بوث" عن تفاصيل ما حدث قائلًا إن قائد الشاحنة كان يقف في إشارة مرور، وعلى يمينه كان يقف المتسول على جانب الطريق، وبمجرد أن أصبح في إمكان قائد الشاحنة مواصلة طريقه، فاجأ المتسول وألقى عليه كوب القهوة ومضى في طريقه، في حين ظل الأخير واقفًا في مكانه ومن الواضح أنه لم يكن يدري ما يتوجب عليه فعله.

وأشار "بوث" إلى أنه رأى المتسول مجددًا في وقت لاحق من اليوم، وتأكد من أنه بخير ولم يتعرض للأذى جراء ما حدث، وعلم أن القهوة التي ألقاها عليه السائق كانت باردة.

وأثار تصرف قائد الشاحنة استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفوا هذا السلوك بـ"المروع" و"المثير للاشمئزاز"، واقترح أحد الرواد إبلاغ الشرطة بشأن الواقعة.


شاهد.. تصرف صادم من سائق شاحنة تجاه متسول يثير الاستياء على مواقع التواصل
شاهد.. تصرف صادم من سائق شاحنة تجاه متسول يثير الاستياء على مواقع التواصل
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