عزاء لينين الرملي في مسجد عمر مكرم.. الإثنين

استقرت أسرة الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي، على إقامة عزائه، مساء يوم الإثنين المقبل، الموافق 10 فبراير، في مسجد عمر مكرم، وذلك بعدما غيبه الموت صباح اليوم الجمعة 7 فبراير.

وتوفي الكاتب الكبير لينين الرملي، صباح اليوم الجمعة 7 فبراير عن عمر يناهز الـ 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.





وولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 أغسطس 1945 بالقاهرة، وهو كاتب مسرحي مصري بارز، كون ثنائيًا فنيًا مع الممثل محمد صبحي في العديد من أبرز مسرحياته.





وقدم العديد من الأعمال المسرحية منها :"تخاريف، انتهى الدرس يا غبي، أهلا يا بكوات، وداعا يا بكوات، عفريت لكل مواطن، الشيء، الكابوس، سعدون المجنون، بالعربي الفصيح، وجهة نظر، الهمجي، أنا وشيطاني، الحادثة، سكة السلامة، سك على بناتك، واعقل يا دكتور.