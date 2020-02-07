جوالة صيدلة عين شمس يطلق برنامج بناء القدرات المستدام للطلاب

Horaas Capacity Building (2020) Program 2020 اطلق فريق (حراس) التابع لجوالة كلية صيدلة جامعة عين شمس برنامج بناء القدرات









جاء ذلك تحت إشراف ودعم من الدكتور مها فاروق عميد كلية الصيدلة والأستاذ الدكتور اماني كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.





ويهدف البرنامج الي بناء قدرات الطلاب ورفع كفاءتهم من خلال ربطهم بالواقع العملي من خلال التعاون مع رابطة خريجي الكلية ونقل خبراتهم للطلاب سواء كانت فنيه او مهنيه في مجالات العمل، وتشمل " Writing A professional cv - Writing A cover letter - Writing A motivation letter - Writing official mails".





وعقدت المحاضرة الافتتاحية، أمس الخميس ٦ فبراير ، وقام بالقائها الدكتور أحمد سليمان، من رابطة خريجي ومستشاري أنشطة اتحاد طلاب الكلية والذي ساهم في وضع البرنامج المستدام.





وأنهى الطلاب المحاضرة، وهم على أتم استعداد لكتابة السيرة الذاتية بطريقة احترافية، وكذلك خطابات التقدم لوظيفة أو للدراسة أو التدريب، وكذلك إرسال الايميلات بطريقة احترافية .



