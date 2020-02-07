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أخبار العالم

الصحة العالمية: تعثر انطلاق طائرة أممية تقل مرضى من صنعاء لأسباب فنية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:36 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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أ ش أ
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن تعثر انطلاق ثانى رحلات الجسر الطبي الجوي من مطار صنعاء، مبررة ذلك بـ"أسباب فنية"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وقالت المنظمة - في تغريدة نشرتها على موقع مكتبها في اليمن على "تويتر" أوردتها قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة - "مع شديد الأسف، لم تُقلع رحلة الجسر الجوي الطبي اليوم كما هو مخطط لها، وذلك لأسباب فنية، وسوف نحدد موعدها في وقت لاحق"، كما أكدت التزامها وعملها المتواصل لضمان حصول هؤلاء المرضى اليمنيين على العلاج الذي يحتاجونه.

يشار إلى أن مصادر مطلعة كانت قد ذكرت أن منظمة الصحة العالمية ألغت رحلات "طائرات الرحمة" من صنعاء إلى عمّان والقاهرة لنقل الحالات المرضية المستعصية بعد تعطيل ميليشيات الحوثي الجسر الجوي الذي أطلقه تحالف دعم الشرعية كمبادرة إنسانية، وفق ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وفي 3 فبراير أقلعت طائرة تابعة للأمم المتحدة من مطار صنعاء، الخاضع لسيطرة الانقلابيين، تقل مرضى يمنيين لتلقي العلاج في الخارج، بأول رحلة في إطار جسر جوي لإجلاء مرضى يمنيين، بينهم أطفال يعانون من فشل كلوي إلى عمّان.

إلى ذلك ذكر بيان أممي أن الرحلة الأولى لعملية الجسر الجوي الطبي، والتي نقلت عددًا من المرضى من أصل مجموعة أولية، تألفت من 30 شخصًا، إضافة لمرافقيهم، من صنعاء إلى عمّان.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أطلق الأسبوع الماضي جسرًا جويًا لنقل المرضى من اليمن للعلاج في الخارج، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف إغاثتهم. وأطلق على الطائرات التي ستستخدم في جسر الإخلاء الجوي اسم "طائرات الرحمة".

كما أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، الاثنين الماضي، أن هذه الخطوة "تأتي ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية والوقوف مع أبناء الشعب اليمني الشقيق وتخفيف معاناة الحالات المرضية".
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