رغم قرار البرلمان تقنين أوضاعه.. رانيا هاشم تناقش أزمة السايس.. اليوم

تقدم الإعلامية رانيا هاشم اليوم السبت حلقة خاصة من برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز " عن ازمه السايس.





وتناقش الاعلامية رانيا هاشم مشكلة السايس الذى تحول لدولة وحده يعانى منه الجميع رغم صدور قرار من البرلمان لتقنبن أوضاعه إلا أنه يظل يطارد المواطنين وكأنه فوق القانون.





من المقرر ان تطرح الاعلامية رانيا هاشم عدد من التساؤلات خلال الحلقة، هل يكون البرلمان رادع بقانون للتخلص من مطاردة السايس للمواطنين.





وتستضيف الاعلامية رانيا هاشم خلال الفقرة الحوارية النائب أحمد السجينى رئيس لجنه الإدارة المحليه بالبرلمان.



