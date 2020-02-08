AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رغم قرار البرلمان تقنين أوضاعه.. رانيا هاشم تناقش أزمة السايس.. اليوم

السبت 08/فبراير/2020 - 03:18 ص
الإعلامية رانيا هاشم
الإعلامية رانيا هاشم
Advertisements
كريم الخطيب
تقدم الإعلامية رانيا هاشم  اليوم السبت حلقة خاصة من برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز " عن ازمه السايس. 

وتناقش الاعلامية رانيا هاشم مشكلة السايس الذى تحول لدولة وحده يعانى منه الجميع رغم صدور قرار من البرلمان لتقنبن أوضاعه إلا أنه يظل يطارد المواطنين وكأنه فوق القانون. 

من المقرر ان تطرح الاعلامية رانيا هاشم عدد من التساؤلات خلال الحلقة، هل يكون البرلمان رادع بقانون للتخلص من مطاردة السايس للمواطنين.

وتستضيف الاعلامية رانيا هاشم خلال الفقرة الحوارية النائب أحمد السجينى رئيس لجنه الإدارة المحليه بالبرلمان.

برنامج «مانشيت» هو برنامج توك شو مع وجود فقرة حوارية نصف ساعة عن أبرز وأهم القضايا على الساحة مع الاهتمام بما يدور على السوشيال ميديا.

 

ويعرض برنامج «مانشيت» على قناة «إكسترا نيوز» في السادسة مساء من الخميس إلى السبت، ويضم البرنامج فقرات من أخبار صحف وتحليل أهم الأخبار وتبسيطها للمشاهد. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التساؤلات المطروحة عن فيروس كورونا يجيب عنها الدكتور محمد عوض تاج الدين مع رانيا هاشم..غدا

برنامج «مانشيت»: رانيا هاشم في حلقة خاصة اليوم عن تطوير مصر الجديدة

وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج هم خط الدفاع الأول عن الوطن.. فيديو

في 3 اجتماعات.. محلية البرلمان تناقش موازنة الوزارة والمحافظات

غدا.. محلية البرلمان تناقش الحساب الختامي للوزارة في 3 اجتماعات

ترشيحاتنا

سيدة لم تشرب المياه منذ عام.. شاهد كيف تبدو حياتها

تفاصيل جديدة بشأن إضراب لاعبي النجم التونسي قبل مواجهة الوداد

تستهدف 100 مليون جنيه.. الأهلي يبدأ حملة تدشين حزمة مشروعات استثمارية

قطر تنتهك شعائر الله.. شاهد ترديد لبيك اللهم والآذان على صوت الموسيقى

قطر تعزز قدراتها العسكرية بغواصات وحاملة طائرات.. ما سر الصفقات الضخمة؟

كمين يفضح الإخواني محمد ناصر وتزييفه لـ إيرادات قناة السويس.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. مى عمر تثير الجدل برفقة السقا ومحمد رمضان

بفستان قصير.. زوجة كريم فهمى تبهر جمهوره بأنوثتها في عيد ميلادها

الفنانة جواهر تصاب بمرض خطير.. صورة من داخل المستشفى