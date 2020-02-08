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تعليم

تشكيل فرق للتحكم والسيطرة على الأمراض المعدية بالمدارس بسيناء

السبت 08/فبراير/2020 - 09:01 ص
تشكيل فرق للتحكم
تشكيل فرق للتحكم والسيطرة على الأمراض المعدية بالمدارس بسينا
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احمد صالح
أكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، رفع درجة الاستعداد تزامنا مع بدء الفصل الدراسي الثانى بالمحافظة وتفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية من الأمراض المعدية خاصة أمراض الشتاء، كخطوة احترازية ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين كل من مديرية الصحة ومديرية التربية والتعليم.

وطالب شوكة، بتفعيل إجراءات وزارة التربية والتعليم في التعامل مع حالات الأمراض المعدية داخل المنشآت التعليمية، وذلك بتشكيل فريق التحكم والسيطرة من داخل المنشأة.

وأكد الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي، أهمية تأكيد رئيس المصلحة على اتباع جميع الإجراءات الواجب توافرها من مراقبة التهوية الجيدة داخل قاعات الدراسة بالمنشآت التعليمية، وتوفير العمالة اللازمة للقيام بأعمال النظافة العامة وإجراءات مكافحة العدوى، كذلك توفير جميع وسائل مكافحة العدوى من مياه وصابون ومطهرات.

وأوضح أنه تم تخصيص غرفة للعزل داخل المنشآت التعليمية والاشراف على مكافحة العدوى داخل المنشآت من (غسيل اليدين وتطهير وتنظيف الأسطح والأرضيات).

من جانبه، أكد فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام، أهمية التوعية الصحية للطلبة بأعراض الأمراض المعدية وأهمية طرق الوقاية التي تتلخص في غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتطهير الأسطح التي تتلوث سريعا تغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، والبقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين في حالة وجود أعراض مرضية طلب الرعاية الصحية فورا بالاتصال بمقدم الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض مرضية.
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