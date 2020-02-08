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فن

في ذكرى ميلاد شادية.. قصتها مع الرئيس السيسي في آخر أيام حياتها

السبت 08/فبراير/2020 - 09:10 ص
الرئيس السيسي - شادية
الرئيس السيسي - شادية
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سعيد فراج
تحل اليوم، السبت 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة شادية، والتى ولدت في مثل هذا اليوم عام 1931، ورحلت في 28 نوفمبر 2017، عن عمر يناهز الـ 86 عامًا، بعد أن ملأت الحياة فنا بصوتها العذب وأداؤها التمثيلى البسيط ما جعلها تلقب بالدلوعة.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه على زيارة الفنانة القديرة الراحلة شادية بمستشفى الجلاء العسكري، وهى على فراش المرض قبل رحيلها بأيام، وحول هذه الزيارة، قال مصطفى بكري الإعلامي والنائب البرلماني، إنه عقب انتهاء منتدى شباب العالم توجه «السيسي وحرمه» للإطمئنان على الحالة الصحية للفنانة الكبيرة.

وأضاف مصطفى بكري، فى برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد» الفضائية، أن الرئيس السيسي قبّل رأس شادية واطمأن عليها، لافتا إلى أن تلك الخطوة الإنسانية التى قام بها الرئيس لم تحدث من فراغ، موضحًا أن مكتب الرئيس كان على اتصال مستمر مع أسرة الفنانة.

وفي هذا السياق، وجه خالد شاكر، نجل شقيق الفنانة الكبيرة شادية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته بعد زيارتهما للفنانة الكبيرة في المستشفى من أجل الاطمئنان على حالتها الصحية.

وكتب "شاكر" عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "لفتة رائعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه أن يصمم سيادته على زيارة الحاجة شادية بالمستشفى فور وصوله للمطار عائدا من شرم الشيخ، ليطمئن على صحتها ويتأكد من أنها تحت الرعاية المناسبة واستمع سيادته لشرح الأطباء المتابعين لحالتها، ووعد بتكرار الزيارة". 

ووجه "شاكر" الشكر للرئيس قائلا "خالص الشكر والتقدير على الاهتمام والرعاية وباقات الورد الرائعة في يوم سعيد لنا بتحسن حالتها الصحية ووعيها.. حقيقي يا حبيبتي يا مصر".

كما حرصت ناهد شاكر، على التعبير عن فرحتها بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه، لعمتها النجمة الكبيرة شادية، للاطمئنان على صحتها في مستشفى الجلاء العسكري قبل يومين.

وكتبت «ناهد» على حسابها قائلة: «الرئيس السيسى والسيده حرمه زاروا عمتى وأمى امس .. هى بتحب مصر حب جنونى .. وبتحب السيسى جدا وكنت طلعت فى برنامج 90 دقيقة حكيت الموضوع ده من 3 شهور مع محمد الباز العزيز .. ربنا يشفيكى ياحبيبتى وترجعى لينا بحضنك الدافى وبوستك اللى بتطرقع فى ودننا».
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