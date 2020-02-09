عاصمة الشباب الإفريقى تستعد لانطلاق مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة .. 72 فيلما و35 دولة تشارك في النسخة الرابعة

72 فيلما تمثل 35 دولة عربية وأفريقية وأوروبية تشارك في مهرجان أسوان

محافظ أسوان: توفير الدعم اللازم للابتكار والتجديد المستمر فى تنظيم الدورة الرابعة للمهرجان

4 أفلام تتنافس على جائزة نوت لأفضل فيلم مصرى





يتواصل العمل على قدم وساق من جانب إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة استعدادا لانطلاق دورته في نسختها الرابعة بعد غد ، ويستمر حتى 16 فبراير، لتواصل عاصمة الشباب الإفريقى والمشتى العالمى استقبالها للعديد من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات.





وفى هذا الصدد تستعرض " صدى البلد " أبرز ما تم من جهود تنسيقية لانطلاق الدورة الجديدة لمهرجان أفلام المرأة على أرض عروس الجنوب وجوهرة النيل الساحرة .





ويقول السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، إن مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يعد بمثابة حوار سينمائي بين المبدعين بمختلف قارات العالم لإبراز دور المرأة فى المجتمع مع تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التى تواجهها حيث سيحضره كبار نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية والإفريقية والعالمية منهم النجمة الأسبانية فيكتوريا آبريل كضيفة شرف المهرجان ، مشيرًا إلى أن المهرجان يعقد سنويًا بأسوان بدعم من وزارتى الثقافة والسياحة ، وبرعاية المجلس القومى للمرأة ونقابة السينمائيين .





وأضاف محمد عبد الخالق أن النسخة الرابعة ستشهد مشاركة 72 فيلم يمثلون 35 دولة عربية وأفريقية وأوربية، كما يشارك فيه أيضًا 135 شاب وفتاة من أسوان ضمن أنشطة وورش عمل منتدى نوت .





من جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه سيتم تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للإبتكار والتجديد المستمر فى تنظيم الدورة الرابعة للمهرجان على التوالى بعاصمة الشباب الإفريقى وذلك إيمانًا بأهمية الأعمال السينمائية ودورها الفعال فى مد جسور التواصل وتبادل الثقافات بين مختلف شعوب العالم، بالإضافة إلى الدعاية والترويج السياحى للمقومات التي تنفرد بها أسوان .

وأوضح المحافظ أن ذلك يتواكب مع سعى المحافظة المتواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية للتسويق السياحى لهذه البقعة الساحرة لتكون من أجمل المشاتى والمقاصد العالمية على خريطة السياحة الدولية ولإعلاء اسم أسوان عاليًا فى سماء الفن والإعلام.





كما أشاد اللواء أشرف عطية بفكرة المهرجان وأهميته بإعتباره أحد أهم العلامات ونقاط الإشعاع البارزة فى الوسط الفنى والسينمائى على الساحة المحلية والدولية حيث أن تنظيم فعاليات هذا المهرجان الدولى الكبير وسط ما تتمتع به المحافظة العريقة من الثروات الطبيعية والمقومات الأثرية والسياحية المتنوعة يضيف زخمًا فنيًا وثقافيًا لسلسلة الأنشطة والجهود التنفيذية المبذولة التى تشهدها أسوان فى الفترة الحالية .

فى نفس السياق أوضح محمد أبو العلا منسق المهرجان أن الإدارة إختارت 4 أفلام بهدف المشاركة فى مسابقة الفيلم المصري، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، حيث سيتنافس على جائزة نوت لأفضل فيلم مصري يعبر عن قضايا المرأة وقيمتها 50 ألف جنيه مصري مقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية أفلام "بعلم الوصول"، الذي سيعرض في حفل الافتتاح ويمثل مصر في مسابقة الأفلام الطويلة، و"إحكيلي" و"لما بنتولد" و"تأتون من بعيد".. وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري كلا من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان .





وأكدت إدارة المهرجان أنها حرصت على اختيار أفلام مهمة للمشاركة في مسابقة الفيلم المصري، وتتنوع ما بين الروائي والتسجيلي، وتحمل بصمة مخرجين من أجيال مختلفة، موضحة أن مسابقة الفيلم المصري لا تنطبق عليها لوائح المسابقة الدولية سواء للأفلام الطويلة أو القصيرة التي تنص على أن يكون الفيلم المشارك يعرض للمرة الأولى في مصر، حيث سبق عرض ثلاثة أفلام مشاركة في المسابقة بمهرجانات مصرية أخرى وتم عرض فليمين منهم في دور العرض.





ويعد فيلم "بعلم الوصول" التجربة الأولى للمخرج هشام صقر، الذي يشارك أيضًا في إنتاج الفيلم مع محمد حفظي. وتدور أحداث الفيلم حول هالة التي يتعين عليها مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد حبس زوجها، فتحاول أن تستمد قوتها من داخلها لأن المجتمع لا يساعد ولا يسامح امرأة مكتئبة.

وتدور أحداث الفيلم التسجيلي "إحكيلي" سيناريو وإخراج ماريان خوري وإنتاج أفلام مصر العالمية، من خلال أم وابنتها تستكشفان معًا المسارات المختلفة لنساء أربعة أجيال من عائلتهما، العائلة المصرية ذات الأصول الشامية التي اعتادت على مزج الحياة بالسينما.





أما الفيلم الروائي "لما بنتولد"، إخراج تامر عزت، سيناريو نادين شمس، وإنتاج معتز عبد الوهاب وتامر عزت، وبطولة عمرو عابد، ابتهال الصريطي، فيعرض ثلاث قصص منفصلة عن ثلاث شخصيات مختلفة تواجه تحديات شخصية بسبب القيود التي لم يختاروها، وعلى الرغم من اختلاف الطبقات االجتماعية ، يبدو أن الشخصيات الثلاثة لها مسارات متشابهة، وتتشابك القصص من خلال الأغاني التي تصف الصراع الداخلي للشخصيات.

ويروي الفيلم التسجيلي "تأتون من بعيد" سيناريو وإخراج أمل رمسيس، إنتاج كلاكيت عربي، قصة غير عادية لعائلة فلسطينية تفرقت بسبب العديد من الاضطرابات التي استمرت في القرن الماضي كما لو كان القرن العشرين قد لُخص في حياة أسرة واحدة، من الحرب الأهلية الإسبانية التي قاتل فيها الأب ضد فرانكو، إلى الحرب العالمية الثانية، والنكبة، والحرب الأهلية اللبنانية .

ويعرض مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 3 أفلام حصلت مجتمعة على 4 ترشيحات للأوسكار، إذ يعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة فيلم "Honeyland" (أرض العسل) في عرضه الأول في أفريقيا، وهو من إخراج تمارا كوتيفيسكا وليبومير ستيفانوف، والفيلم مرشح للأوسكار في فئتين هما، أفضل فيلم تسجيلي طويل وأفضل فيلم دولي، وهي المرة الأولى في تاريخ الأوسكار التي يترشح فيها فيلم واحد لهاتين الجائزتين، والعرض الأول للفيلم كان في مهرجان صندانس في العام الماضي، حيث حصد ثلاث جوائز من بينها جائزة لجنة التحكيم الكبرى في مسابقة سينما العالم.

ويُشارك أيضًا في القسم الرسمي خارج المسابقة الفيلم السوري "الكهف" من إخراج فراس فياض وتشارك في إنتاجه كلًا من الدنمارك وألمانيا والولايات المتحدة، وحصل الفيلم على ترشيح للأوسكار في فئة أفضل فيلم تسجيلي طويل، وهو الترشيح الثاني لمخرجه بعد أن ترشح عن فيلمه السابق "آخر الرجال في حلب". وفي مسابقة الأفلام القصيرة لمهرجان أسوان يُعرض فيلم "Daughter" (ابنة) من إخراج وتحريك داريا كاشيفا، وإنتاج جمهورية التشيك، والفيلم مرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم تحريك قصير.

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