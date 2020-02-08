الوطنية تنهي ترتيبات انتخابات عمومية ومجالس إدارات الصحف القومية.. وفتح باب الترشح غدا

وضعت الهيئة الوطنية للصحافة، الترتيبات النهائية لاجراءات انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الصحف القومية.





وتفتح الهيئة، غدا الأحد، باب الترشح، ويستمر قبول طلبات المرشحين حتى الخامسة من مساء الخميس الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢٠

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وتقرر إجراء الانتخابات لمؤسسة الأهرام، يوم الخميس الموافق ٥ مارس، ومؤسستى أخبار اليوم ودار الهلال يوم الاحد الموافق ٨ مارس.





ومؤسستي دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية " ودار المعارف يوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ، ومؤسسات روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والقومية للتوزيع يوم الخميس الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٠.





وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر أن الفقرة (4) من المادة 35 من قانون رقم 179 لسنة 2018 تنص على: يشترط في العضو المنتخب بالجمعيات العمومية أن يكون قد أمضى خمس سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية. وأوضحت الهيئة أن الفقرة (3) مادة (39) من نفس القانون تنص على: يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.





وكانت قد قررت الهيئة تشكيل لجنتين لوضع معايير اختيار القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية، إضافة إلى لجنتين للإشراف العام على انتخابات أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.





وقررت الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات، برئاسة المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، وتم تكليف مجدي البدوي عضو الهيئة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونائب رئيس اتحاد عمال مصر برئاسة لجنة المتابعة الميدانية للانتخابات، وصلاح عبد المنعم خضر رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للصحافة مديرًا تنفيذيًا لأعمال اللجنة.





وحول شروط الترشح حددت الهيئة شروط الترشح وهي أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، وعشر سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين.





كما يشترط أن يقدم بيانًا بالسيرة الذاتية موضحًا بها المؤهل والخبرات والصفة وإقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة وإقرار أي حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة في القانون وإقرار عدم وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود والتي تتم لحساب المؤسسة كما تضمنت الشروط أن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين الساري بالنسبة للصحفيين.





الأوراق المطلوبة :- يسلم للمرشح إيصال يفيد استلام لجنة الانتخابات للأوراق المبينة سابقًا محددًا به ساعة وتاريخ تقديمها ويعتبر العمال كل من يقوم بأعمال يدوية، كما يعتبر إداريًا كل من يقوم بأعمال إدارية أو كتابية ولم تثبت له صفة الصحفي أو العامل وتثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التي تحررها المؤسسة المعنية ويعتد في ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار ولا يعتد بأي تغيير لاحق حتى يوم الانتخابات وحول ضوابط العملية الانتخابية .





وأقرت الهيئة إجراءات الانتخابات على النحو التالي:





- تشكيل لجنة عُليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية برئاسة المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة.





- مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية لموافاة الهيئة ببيانات شاملة للعاملين بها لمراجعتها وتدقيقها، وذلك لإعداد قوائم بأسماء الناخبين كلٌ حسب صفته.





- مخاطبة المؤسسات لتجهيز المقار الانتخابية بها وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة، وقيام نخبة من الهيئة بالتأكد من جاهزية المقار المعدة لهذا الغرض.





- تتولى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات إصدار القرارات المنظمة لسير العملية الانتخابية، بحيث تشتمل على: - مواعيد الانتخابات - وشروط الترشح والقواعد المنظمة له - وتشكيل اللجان الفرعية التي ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية - وتشكيل فريق عمل من العاملين بالهيئة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.

- فتح باب الترشح، ويتم إعداد كشوف بأسماء المرشحين ونشرها بالمؤسسات الصحفية لتلقي الطعون. يتم تلقي الطعون، وتقوم اللجنة العليا بعقد اجتماع لفحصها والرد عليها.

- يتم إعداد القوائم النهائية بأسماء المرشحين وموافاة المؤسسات بها لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسة تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

- تتولى الهيئة الوطنية للصحافة (بجميع العاملين بها) إعداد بطاقات الانتخابات والتأكد من صحتها ومراجعتها وطبعها بألوان مختلفة (حيث يتم طبع بطاقات انتخاب صحفيين – إداريين – عمال بألوان مختلفة) وتقسيمها حسب أعداد العاملين في كل مؤسسة وتجهيز الملفات وتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية.

- تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات في المؤسسات الصحفية القومية.





- موافاة المؤسسات بنتيجة الانتخابات رسميًا، والسماح بفتح باب الطعون لتفحصها اللجنة العليا تمهيدًا لاعتماد النتيجة بشكل نهائي. المدة الزمنية للانتهاء من الانتخابات .





- من المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات أربعة أسابيع.