زلزال سياسى فى المانيا.. أنجيلا ميركل تطرد مسؤولا من الحكومة بسبب اليمين المتطرف

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إقالة مسؤول حكومي بعد غضب شركائها في الائتلاف الحاكم من تصرف أحد أعضاء الحزب.





وأثار كريشتيان هيرت العضو بالاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي ترأسه ميركل جدلا واسعا بعدما هنأ السياسي اليميني المتطرف توماس كيميريتش، على انتخابه كمرشح "وسطي" حاكما لولاية تورينجن، وأشاد بانتخابه في تغريدة على تويتر.





الأمر كان بمثابة زلزال سياسي داخل ائتلاف ميركل، وكان أمرا لا يغتفر.





وأكد هيرت الذي كان مفوض الحكومة السابق للشرق الشيوعي ووزير الدولة للاقتصاد أنه استقال بعد أن قالت له ميركل إنه لم يعد بإمكانه القيام بهذه الوظيفة.





ورأى شركاء حزب ميركل في الائتلاف الوطني الحاكم إن هيرت لا يمكنه البقاء في وظيفته.





من جهته، أعلن حاكم ولاية تورينجن، توماس كيميريتش، استقالته السبت





وتسبب التصويت بتورينجن في زلزال في البلاد لأنه كسر أحد المحرمات السياسية في تاريخ ما بعد الحرب الألمانية " وهو رفض اليمين المعتدل في أي تحالف مع اليمين المتطرف".



