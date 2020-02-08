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تعليم

جامعة حلوان جاهزة لاستقبال الفصل الدراسى الثانى 2019-2020

السبت 08/فبراير/2020 - 06:59 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أنهت جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة،وريادة  الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب استعداداتها لاستقبال الطلاب بمختلف كليات الجامعة، لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020 .

 حرصت قيادات جامعة حلوان  أن تكون على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب وانتظام سير الدراسة خلال الفصل الدراسى  الثانى،  مع ضرورة  الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين  واللوائح المعتمدة في الجامعة لضمان تنظيم سير العملية التعليمية، إلى جانب  الالتزام بجدول المحاضرات لانتظام العملية التعليمية مع أول أيام الفصل الدراسى الثانى.

وانتهت الجامعة من أعمال الصيانة التى تمت خلال إجازة منتصف العام، من جانب تم تجهيز قاعات  المحاضرات لتوفير كافة الخدمات للطلاب دراسيا وتوفير سبل الراحة لرفع قدرة الاستيعاب  للطلاب، بالاضافة إلى متابعة جاهزية مبنى كلية التجارة بالزمالك لاستقبال الطلاب بعد إعادة تجديده على مستوى عال.

وأعدت الجامعة خطة شاملة للتوعية  بمرض كورونا وكيفية المواجهة المحتملة حال ظهوره وطرق الوقاية منه من خلال ملصقات، و إنفوجراف لتعريف الطلاب بالطرق الصحية السليمة ونشر الوعي الصحي للوقاية من المرض.

بالإضافة إلى  وضع خطة متكاملة للأنشطة الطلابية لصقل مهارات الطلاب حيث يتنوع الموسم الثقافى الجامعي خلال الفصل الدراسى الثانى بالعديد من الموضوعات الدينية والثقافية والصحية وغيرها . 
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