خالد الجندى: استعدوا لشهر رمضان بهذه الأمور

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن شهر رمضان الكريم أصبح على الأبواب وعلى المسلمين أن يستدعوا له، من خلال الاغتسال من الذنوب، والمواظبة على الأعمال الصالحة وطاعة الله سبحانه وتعالى، وأداء الصلاة المفروضة.





وأضاف "الجندى"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المرء يجب أن ينصر الله حتى ينصره، مستشهدًا بالآية الكريمة: « وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ» (سورة الحج: 40).





وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قد أوضح كيفية الاستعداد لشهر رمضان الكريم، مؤكدًا أنه على المسلم أن يتوب لله عز وجل توبة نصوحًا، وأن يقضي ما عليه من حقوق الناس وأن يصل رحمه ويقضي ما عليه من فرائض لم يؤدها لأن دين الله أحق أن يقضى.





ونبه المفتي على خطورة الإسراف في النفقات من طعام وشراب في شهر رمضان، مؤكدًا أننا في حاجة إلى تعديل بعض السلوكيات، خاصة تلك المنافية للشهر الكريم مثل الإسراف الشديد رغم أنه شهر الصوم، وكل النصوص الشرعية تدعو إلى الاقتصاد وعدم الإسراف، فديننا دين الوسطية في كل شيء.





وتابع علام، قائلًا: «لا ننكر التوسعة على الأهل ولكن في حدود الضوابط الشرعية وبدون إسراف، فرمضان فرصة حقيقية ودرس عملي لمن أراد أن يقتصد ويدرب نفسه على عدم الإسراف».



وحذر المفتي من التحجج بالصوم لتعطيل مصالح الناس، مؤكدًا أن النموذج النبوي في رمضان كان خير مثال على الحركة والعمل الدؤوب في رمضان، وقد كانت أغلب الانتصارات في رمضان ولم يكن الصوم مانعًا من أن يعمل الناس ويجتهدوا في العمل.







