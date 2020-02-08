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رياضة

أيمن أشرف يحتفل بعيد ميلاد نجله: ربنا يخليك لينا

السبت 08/فبراير/2020 - 09:30 م
ايمن اشرف لاعب الاهلى
ايمن اشرف لاعب الاهلى ونجله
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محمد بدران

احتفل أيمن اشرف لاعب منتخب مصر والنادي الاهلي بعيد ميلاد نجله تامر، ونشر مجموعة من الصور تجمعهما عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلق ايمن أشرف على الصور قائلًا: "كل سنة وانت طيب ياحبيبي ربنا يخليك لينا واشوفك احسن واحد في الدنيا وربنا يبعد عنك اي حاجه وحشه ❤️Happy birthday 🎁🎉 osa 😍".

شارك أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.


وكان «أشرف» قد اكتفى بأداء جانب من التدريبات الاستشفائية والتأهيل في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق أمس الجمعة.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء الاثنين المقبل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.


أيمن أشرف يحتفل بعيد ميلاد نجله: ربنا يخليك لينا
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