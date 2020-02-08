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بعد إنتشاره بالصين وعدة دول .. تعرف على شائعات غير صحيحة عن كورونا

السبت 08/فبراير/2020 - 11:30 م
تعرف على شائعات غير
تعرف على شائعات غير صحيحة عن كورونا
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رضوى حسام
يصاحب انتشار فيروس كورونا بدايةً من الصين مرورًا بعدة دول أخرى حول العالم من ضمنها بريطانيا وأوروبا بالإضافة لعدة دول عربية مثل مملكة الإمارات العربية المتحدة، حالة من الزعر والقلق بين العديد من الأشخاص، مما تسبب في انتشار موجة كبيرة من الإشاعات والترويج بمعلومات خاطئة حول حقيقة الإصابة بـ فيروس كورونا وطرق علاجه. 

انتشار فيروس خطير مثل كورونا بشكل مفاجئ وسريع ليخرج برا نطاق الصين وينتشر في العديد من البقاع حول العالم، أمر يخلق بيئة خصبة لمروجي الإشاعات للحصول على مكاسب واعتبارات أخرى ليس لها علاقة بــ فيروس كورونا

روج العديد من الأشخاص لبعض المعلومات حول فيروس كورونا البعض منها صحيح والأخر مجرد اشاعات ليس لها اي اساس من الصحة. 

ويعد أبرز ما تمت الإشارة له حول فيروس كورونا وعوامل انتشاره، انه يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وضع فيروس كورونا، الناس حول العالم على حافة الهاوية، وأدى ذلك إلى زيادة عدد منشورات مواقع التواصل الاجتماعي التي تحتوي على نظريات ومعلومات خاطئة حول الفيروس، والتي قد تؤدي في النهاية إلى تفاقم الأزمات الصحية.

تعد ابرز الإشاعات المتعلقة بـ فيروس كورونا، هو ان اخذ مضادات حيوية كتدبير وقائي للحماية من الإصابة بـ فيروس كورونا، لكن تعد هذه شائعة ليس لها اي علاقة بالوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا حسب ما ذكر موقع " health line "، فإن المضادات الحيوية تعالج الالتهابات البكتيرية فقط، وليس الفيروسات مثل فيروس الكورونا، أما بالنسبة للوقاية، فلن تساعد المضادات الحيوية في حماية أي شخص في الوقاية من فيروس كورونا

 كما تم الترويج لشائعة أخرى خاصة بعلاج فيروس كورونا، بانه يمكن لمبيضات الملابس، ان تستخدم كعلاج لكل شيء بداية من مرض التوحد إلى فيروس نقص المناعة البشرية وأخيرا الشفاء من فيروس كورونا ، الأمر الذي رفضته إدارة الغذاء والدواء، وسوف ينتهي بك الأمر إلى الإصابة بأمراض المريء إذا كنت تشرب مبيضًا مخففًا.

منذ انتشار فيروس كورونا في الصين وعدة دول أخرى، انتشرت صور الكلاب التي ترتدي الأقنعة في الأماكن العامة، مما جعل الكثيرون يروحوا لأشعة أنه يمكن للكلاب والقطط أن تلتقط فيروس كورونا ونقله إلى البشر، لكن أكد الباحثين انه يمكن ان تحمل الكلاب والقطط أنواعها الخاصة من فيروس كورونا، لكنها ليست من مسببات المرض البشري او يمكن أن تقوم بنقل العدوى للإنسان.

وذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO)، أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات الأليفة، مثل الكلاب والقطط.
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