بالشعر الكيرلي.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

شاركت الاعلامية رضوى الشربيني متابعيها بصورة جديده لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" بإطلالة ساحرة.





وظهرت رضوى الشربيني وهي ترتدي اطلالة شتوية أنيقة باللونين الاسود والابيض، حيث ارتدت بلوفر باللون الأسود، وبنطال كاروهات بالاسود والأبيض، ووضعت حزام باللون الأسود على منطقة الوسط.





ونسقت رضوى الشربيني مع الإطلالة بوت بكعب باللون الأسود، مما أعطاها مظهرا انيقًا.





وظهرت بـ لوك جديد في الشعر، حيث ظهرت بالشعر المموج الكيرلي مما خطف الانظار وانهالت عليها التعليقات.

وارتدت بعضًا من الاكسسوارات التي تليق مع الاطلالة، حيث ارتدت ساعة ذهبية في اليد، وسلسلة طويلة، ومجموعة خواتم باللون الذهبي.

وأعتمدت رضوى الشربيني على المكياج البني في الشفاه، والايشادو.