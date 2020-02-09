مواطنة تناشد أهل الخير لإنقاذها وابنتها من التشرد

تعيش نجلاء عبدالحميد أحمد، ٥٢ عاما، مع طفلتها في شقة إيجار جديد، ولا تملك أى مصدر دخل للصرف على نفسها، وعلى ابنتها.

وتقول فى رسالتها : نعانى من ارتفاع تكاليف المعيشة عليها، إضافة إلى مصاريف دراسة ابنتها، البالغة من العمر 11 عاما، كما ارتفع الإيجار المطلوب منها وتراكم عليها .

مناشدة أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة، لإنقاذها وابنتها من التشرد في الشارع .

للتواصل مع الحالة: ٠١٠٠٧٧٠٦٥٢٦

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