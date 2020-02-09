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بين الناس

مواطنة تناشد أهل الخير لإنقاذها وابنتها من التشرد

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

تعيش نجلاء عبدالحميد أحمد، ٥٢ عاما، مع طفلتها في شقة إيجار جديد، ولا تملك أى مصدر دخل للصرف على نفسها، وعلى ابنتها.

 

 وتقول فى رسالتها : نعانى من ارتفاع تكاليف المعيشة عليها، إضافة إلى مصاريف دراسة ابنتها، البالغة من العمر 11 عاما، كما ارتفع الإيجار المطلوب منها وتراكم عليها .

مناشدة  أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة، لإنقاذها وابنتها من التشرد في الشارع .

 

للتواصل مع الحالة: ٠١٠٠٧٧٠٦٥٢٦

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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