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محافظات

مكتبة مصر العامة بالغردقة تطلق مبادرة قارئ اليوم قائد الغد بالمدارس

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
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تنظم اليوم مكتبة مصر العامة بالغردقة لأول مرة مبادرة "  قارىء اليوم  قائد الغد "‏ ، والتى تنطلق اليوم فى مدارس المحافظة ، تزامنًا مع إنطلاق الفصل الدراسي الثاني، تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، وإشراف اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة.

قال السيد طلبة يوسف مدير عام مكتبة مصر العامة بالغردقة، إن المبادرة، تهدف إلى تنمية الوعي الفكري والثقافي لدى طلاب المدارس بمدينة الغردقة وغرس عادة القراءة وحث الطلاب على حب الثقافة.‏

وأكد محمود سالم منسق المبادرة: "تعمل تلك المبادرة على التسويق لأنشطة وخدمات مكتبة مصر العامة بالغردقة وحث الطلاب على ‏زيارتها ، والتأكيد على أهمية المكتبة ودورها الفعال في بناء مجتمع واعي ولديه من ‏الثقافة".

‏واضاف سالم أن المبادرة سيتم تنفيذها على عدد من المراحل، الأولى: تستهدف تدريب مكثف لأخصائي المكتبات بمديرية التربية والتعليم ‏بالبحر الأحمر وذلك من خلال المتخصصين والفنيين بمكتبة مصرالعامة ‏وتحت إشراف مباشر من مدير عام المكتبة  وبالتنسيق مع مديرية ‏التربية والتعليم وتوجيه عام المكتبات ‏.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل تنفيذ ورش عمل لطلاب المدارس لعدد 15 مدرسة ( 5 ‏ابتدائي – 5 إعدادي – 5 ثانوي ) ، وذلك من خلال مدربين المكتبة ‏المتطوعين لتنفيذ برنامج توعوي يحث الطلاب على القراءة وحب الثقافة ‏وكذا اكسابهم مجموعة من المهارات الحياتيه ( العمل الجماعي- فن حل ‏المشكلات – مهارات القيادة وبناء فريق العمل – الثقة بالنفس ).‏

وتابع:- مدة الفاعليات داخل المدرسة الواحدة  3 أيام فقط  في كل مدرسة بحيث ترشح ‏المدرسة عدد 20 طالب ينفذ معهم  البرنامج التدريبي وفي نهاية التدريب يخرج ‏الفريق بمشروع ثقافي هدفة الترويج للمكتبة والكتب وحث زملائهم بالمدرسة على ‏الاشتراك بالمكتبة ، ويتم عمل يوم ختامي بمكتبة مصر العامة يجتمع فيه جميع ‏المدارس المشاركة في المبادرة لعرض مشروعهم وسيتم اختيار أفضل مشروع ‏على مستوى الثلاث مراحل ( ابتدائي – إعدادي – ثانوي ) ليتم تكريم الطلاب ‏الفائزين  ، موضحًا ستكون الجوائز( عضوية مجانية – شهادة تقدير– 10 كتب متنوعة مهداه من المكتبة – ‏دورة كمبيوتر مجانية في برامج الأوفيس ) ويتم إهدادء جميع مكتبات جميع ‏المدارس المشاركة بعدد 450 كتاب من مكتبة مصر العامة  لكل مكتبة .‏



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