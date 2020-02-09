الجونة يسعى لمواصلة صحوته بالدوري على حساب حرس الحدود





ويسعى فريق الجونة بقيادة مدربه بيدرو بارني لمواصلة صحوته بالدوري بتحقيق الفوز في لقاء اليوم، بعد أن حقق الانتصار في آخر مباراتين على حساب المصري ووادي دجلة.





على الجانب الآخر يطمح فريق حرس الحدود في العودة إلى طريق الإنتصارات، بعد الهزيمة أمام الزمالك بنتيجة 2- 1، في الجولة الماضية.





ويحتل حرس الحدود المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن فريق الجونة صاحب المركز الـ 12.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الزمالك مع الإسماعيلي في تمام السابعة والنصف مساء.

يحل فريق الجونة ضيفا ثقيلا على نظيره حرس الحدود، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري الممتاز.