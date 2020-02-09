رسميا.. عمرو القاضى نائبا للرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة

مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن انضمام عمرو القاضي نائبًا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة. أعلنت، عن انضمام عمرو القاضي نائبًا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة.





وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة: (يسر مجموعة طلعت مصطفى القابضة ونتيجة لما تشهده قطاعات التطوير العقارى، وتلك ذات العائد الدورى المتكرر من نمو أن تعلن عن انضمام السيد عمرو القاضى فى منصب نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة).





ويتمتع عمرو القاضى بسنوات عديدة فى الخبرة الواسعة فى مجال التطوير العقارى، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة "سيتى ايدج" للتطوير العقارى، وقبل ذلك تولى العديد من المناصب القيادية في كبرى شركات الاستثمار العقاري في مصر والإمارات.





واعتبرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، انضمام عمرو القاضي يمثل قيمة إضافية لمجموعة الخبرات والكفاءات الموجودة حاليا بالمجموعة، وأنه سوف يساهم فى تعزيز موقف مجموعة طلعت مصطفى في مجال التطوير العقاري في مصر.



