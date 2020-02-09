بشرى سارة لأهالى النوبة.. محافظ أسوان يعلن الموافقة لأول مرة على مضاعفة منازل الإحلال والتجديد بنصر النوبة

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه لأول مرة تمت الموافقة على مضاعفة عدد المنازل المدرجة ضمن خطة أعمال الإحلال والتجديد بقرى نصر النوبة إلى 720 منزلا بتكلفة إجمالية تصل إلى 324 مليون جنيه، بالإضافة إلى 363 منزلا جار العمل فيها بتكلفة إجمالية تصل إلى 180 مليون جنيه، وبنسب تنفيذ تتراوح بين 11% و88%، وذلك بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع التنموى الضخم، بعد أن كانت خطة العام الماضى تتضمن 263 منزلا فقط.





وقال اللواء أشرف عطية إن ذلك يأتى ضمن جهود الدولة لتحسين معيشة مواطنيها من أهالى النوبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأضاف اللواء أشرف عطية أن مشروع الإحلال والتجديد الذى تشهده قرى مركز ومدينة نصر النوبة المستهدف فيه من المنازل التى تحتاج إلى إحلال وتجديد 3742 منزلا تم حصرها فى الفترة الماضية.





وقدم اللواء أشرف عطية شكره للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته المتواصلة للإجراءات التنفيذية لهذا المشروع الحيوى والذى يأتى فى مقدمة المطالب الجماهيرية لأبناء النوبة.





وأشاد عطية أيضًا بالدعم المستمر لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بقيادة الدكتور عاصم الجزار لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالجودة المطلوبة لتوفير مساكن آمنة ومناسبة لأهلنا بقرى مركز نصر النوبة.





من جانبه، أوضح المهندس حسن مصطفى، مدير عام الإسكان، أن أعمال الإحلال والتجديد يتم تنفيذها للمنازل المستهدفه داخل الـ 44 قرية بنصر النوبة من خلال اتباع الأساليب الفنية والهندسية اللازمة لتقوية وتدعيم التربة وتجنب حدوث أى هبوط أو انخفاض فى مستواها للحفاظ على سلامة المبانى والمنشآت المقامة عليها.





وأشار حسن مصطفى إلى أنه سبق البدء فى أعمال الإحلال وإجراء العديد من الأبحاث العلمية لدراسة طبيعة التربة الانتفاشية من خلال قيام المركز القومى للبحوث بأخذ عينات من التربة لعمل حل هندسى لها بهدف عدم حدوث أى تشققات مرة أخرى بها.