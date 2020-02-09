هل يجوز قضاء الصيام يوم السبت منفردا؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة قضاء ما عليها من صيام يوم السبت منفردًا.

وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز قضاء الصيام يوم السبت منفرداً؛ لأنه يوم إجازتي؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه يباح قضاء فوائت الصيام يوم السبت منفردًادون يوم قبله أو بعده.





وأضاف أن قضاء الصيام يوم السبت منفردًا لا يحرم أبدًا؛ بل يعد من الواجب عليك طالما أنك لا تستطيعين غير ذلك.





هل يجوز للحامل إخراج كفارة بدلا من قضاء أيام رمضان؟

من جانبه، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب على من أفطر أياما في رمضان بعذر شرعي، أن يقضي صيام هذه الأيام، منوهًا بأن قــضـاء أيــام رمـضـان واجـب عـلى مـن أفـطر لعذر مـتـي تحققت القدرة عليه.





واستشهد «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «هل يجب على من أفطرت في رمضان بسبب الحمل قضاء هذه الأيام، أم يمكن إخراج كفارة؟»، بما ورد في قوله تعالى: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» الآية 184 من سورة الــبقــرة.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الحمل هو عذر مؤقت للإفطار أيام من رمضان، ولـأن الــعــذر مـؤقـــت؛ فيجب القضاء متى زال هذا العذر، ولا يُنْتَقل إلى الإطعام إلا في حالة العجز الدائم عن القضاء بوجود مرضٍ مزمنٍ يتعذر معه الصوم مثًلًا، أعاننا الله وإياكم على طاعته، وتقبل منا ومنكم.

هل يجوز قضاء الصوم عن غير المستطيع؟

وفي سياق متصل، قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز قضاء الصوم عن غير المستطيع على نحو مطلق، باستثناء حالة المرض المزمن الذي لا يمكن معه الصوم.

واستكمل «عبد السميع» في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «لا أستطيع قضاء ما فاتني من صيام رمضان؛ فهل يصح أن تصوم عني والدتي؟»، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا يجوز إلى اللجوء إلى هذا الأمر مطلقًا، كما الله – سبحانه وتعالى-لم يحدد لنا وقتًا بعينه لقضاء ما فات من صيام شهر رمضان.





وواصل "فنحن الآن في فصل الشتاء وقضاء الصيام فيه ليس بالصعب؛ لقصر طول اليوم، مشيرًا إلى أنه روى عن السيدة عائشة – رضي الله عنها- أنها قالت «كنا نؤجل قضاء ما علينا من الصيام إلى شهر شعبان»، مختتمًا: فإن لم تستطيعي مطلقًا؛ جاز لوالدتك أن تصوم عنك.





هل يجوز جمع نية صيام النوافل مع قضاء أيام رمضان؟

وفي ذات السياق، بين الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية: أنه في حال قامت المرأة بقضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان، وصامتها أيام الإثنين والخميس، فجمعت نية صيام النوافل مع القضاء، فهذا جائز شرعًا.

ونبه «عثمان» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز لي أن أجمع نية صيام النوافل مع قضاء ما أفطرت من رمضان في يوم واحد؟»، أنه يجوز جمع نية صيام النوافل مع قضاء رمضان في يوم واحد.

وأضاف أن من أفطرت أيام في رمضان يمكنها قضاءها في شعبان بأيام الإثنين والخميس، فهي ستُنشئ قضاء ما أفطرت من رمضان في يوم الإثنين، الذي ولد فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، منوهًا بأنها حينئذ ستُثاب أيضًا أنها شغلت هذا اليوم بعبادة ، فهي ستُبيت نية قضاء ما أفطرت من أيام في رمضان، وطالما أنها أوقعت صيام قضاء رمضان في يوم الإثنين أو الخميس فإنها تكون مأجورة على إحداث عبادة في هذه الأيام، التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم يعبد ربه فيها بالصيام.

وتابع: أنه لا فرق بين صيام رمضان أو غير رمضان في الإفطار سهوًا، فمن نسى وأكل وشرب وهو يصوم قضاء أو نافلة يتم صومه وصومه صحيح.

كيفية قضاء الصوم لمن أفطر رمضان لعدة سنوات

أوضح الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أنه لا كفارة على من أفطر رمضان لعدة سنوات بغير عذر عند الإمام الشافعي -رضي الله عنه-، مؤكدًا أن لا شيء يُغني عن قضاء ما عليه من الصيام.

وأفاد «جمعة» في إجابته عن سؤال: «تركت صوم رمضان عدة سنوات بلا عذر، ولكني تبت الآن، وأصوم، فهل عليا كفارة، فماذا أفعل؟»، أن الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- يرى أن من أفطر رمضان بلا عذر فلا كفارة عليه، لأنه اعتبرها مُصيبة كبرى، فيما الكفارة تكون في مقابل ما يمكن تداركه، أما هذا، فيقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ».

وأوضح أن الشافعي قال: يصوم ما عليه يومًا بيوم، فبعد أن يصوم رمضان لا يصوم شيئًا إلا ويتوجه بنيته إلى أنه قضاء لما فات من رمضان، وليس عليه كفارة.