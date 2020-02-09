إزالة 63 حالة تعديات ضمن الموجة الـ15 بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأنه تم إزالة 63 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.







حيث تم إزالة 18 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 827 م2 وإزالة 45 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 2 فدان و14 قيراطا بمختلف جهات الولاية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ انطلاق الموجة حتى الآن 636 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.





ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة، مشيدا بجهود الأجهزة الأمنية والتنفيذية فى إنجاح الحملة والتى من شأنها إعادة حق الدولة والتصدى بكل حزم لأية تعديات تتم على أرض المحافظة.





يأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.