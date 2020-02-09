دبلوماسي سابق: الرئيس السيسي نجح في حل الكثير من مشاكل أفريقيا في عام.. فيديو

قال السفير صلاح الدين حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشئون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما تحقق في خلال تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية إنجاز لم تشهده مصر من قبل، لافتا إلى أن كل الإنجازات التي تحققت ناتجة عن المنتديات التي عقدت في مصر.

وأضاف السفير صلاح الدين خلال لقائه ببرنامج " صباحك مصري " المذاع علي قناة " أم بي سي مصر " ، أن في الفترة الأخيرة كان هناك الكثير من المنتديات، مشيرا إلى أن من هذه المنتديات تتعلق بالاستثمار والشباب والاقتصاد والتي كانت تمهد لرئاسة مصر بالاتحاد الأفريقي.





وأكد أن جهود مصر في فترة توليها منصب الإتحاد الإفريقي كان يقاس علي المستوى الثنائي والمتعدد، متابعا أن المستوى الثنائي يشير إلى الجولات الأفريقية واجتماع بعض الرؤساء بالقاهرة.

وأشار إلى أن الجهود في الاتحاد الأفريقي علي المستوى المتعدد تشير إلى الاجتماعات التي عقدت والذي منها مؤتمر السلم والأمن ومجموعة ال20 ومجموعة روسيا أفريقيا وفرنسا أفريقيا.

وتابع حليمة، أن كل الاجتماعات التي قامت أدت إلى معالجة الكثير من المشاكل، موضحا أن من أهم المشاكل التي تم حلها هي الأمن والسلم الذي يتعلق بمنطقة الساحل القاري والاتجار بالبشر واللاجئين والهجرة غير الشرعية.