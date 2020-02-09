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رئيس الجزائر: الشعب الليبي لا يستحق ما يقابله من الويلات الحالية.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:33 م
رئيس دولة الجزائر
رئيس دولة الجزائر
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ريهام فيكتور
قال عبد المجيد تبون رئيس دولة الجزائر، إن الجزائر تتقاسم مع دولة ليبيا الشقيقة فى الحدود بالنصيب المشترك، بالإضافة إلى ألف كيلو متر من الحدود، لافتا إلى أن الوضع بها مصدر قلق بالنسبة إلينا.

وأضاف عبد المجيد تبون رئيس دولة الجزائر، من خلال الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي ستعقد في إطار القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين، أن الشعب الليبي الشقيق لا يستحق ما يقابله من الويلات التى يقابلها اليوم.

وأشار رئيس دولة الجزائر، إلى أن الجزائر احتضنت الحوار ما بين الليبيين وفاءً منها ولتقاليدها الدبلوماسية ووفاقًا على ما تم التأكيد عليه في برلين.

يذكر رئيس دولة الجزائر أن تلك هى الوضعية المؤسفة على حدودنا الشرقية والجنوبية  أما الحدود الغربية فلم تعرف الصحراء الغربية بعد طريقها إلى التسوية فمنذ سنوات طوال تعكف منظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالدعم الإجبارى من منظماتنا القارية لتطبيق مراحل خطة التسوية المرسومة لقضية الصحراء الغربية المبني على أساس حق الشعب الصحراوي بتقرير مصيرة.

ونوه  رئيس دولة الجزائر، إلى أنه يتم تحقيق مسار الاندماج الإفريقي لا سيما من خلال دخول التجارة الحرة حيث التنفيذ ومواصلة التكامل الإقليمي وتعزيز البنية التحتية من اجل تنمية أفريقيا.

وتابع أن الجزائر تبدو مستعدا دائما للإسهام وتعزيز التكامل الاقليمى وتأكيد عزم قارتنا الأفريقية على التكفل بمشاكلها بنفسها وتخطى تهميشها على مستوى العلاقات الدولية والاقتصاد العالمى للتمسك بمسيرتها التنموي بكل أبعاده.
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