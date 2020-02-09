رئيس الجزائر: الشعب الليبي لا يستحق ما يقابله من الويلات الحالية.. فيديو

وأضاف عبد المجيد تبون رئيس دولة الجزائر، من خلال الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي ستعقد في إطار القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين، أن الشعب الليبي الشقيق لا يستحق ما يقابله من الويلات التى يقابلها اليوم.





وأشار رئيس دولة الجزائر، إلى أن الجزائر احتضنت الحوار ما بين الليبيين وفاءً منها ولتقاليدها الدبلوماسية ووفاقًا على ما تم التأكيد عليه في برلين .



