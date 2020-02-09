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تعليم

نائب محافظ المنيا يتابع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بعدد من المدارس في أول أيام الدراسة

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:07 م
نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا
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أيمن رياض
أجرى الدكتور محمد محمود أبو زيد نائبا عن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من المدارس بمدينة المنيا وابوقرقاص والمنيا الجديدة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية خلال اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني والتأكد من شرح الإجراءات الوقائية من فيروس الكورونا المستجد لطلاب المدارس خلال طابور الصباح، ضمن خطة المحافظة لمكافحة العدوى الناشئة عن الأمراض التنفسية المعدية وفيروس الكورونا المستجد .


رافق نائب المحافظ خلال جولته محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد أبو العيون مدير عام إدارة المنيا التعليمية، حيث شملت الجولة تفقد مدرسة أبناء الثورة الابتدائية، ومدرسة ناصف الإعدادية، ومدرسة الاتحاد الثانوية بمدينة المنيا، والمدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة ، ومدرستي صلاح الدين وابوقرقاص الابتدائية الجديدة.


تفقد نائب المحافظ خلال جولته صفوف المدارس المختلفة، موجهًا القائمين على العملية التعليمية بالعمل على شرح العادات الصحية السليمة للوقاية من انتشار الأمراض المعدية ونشر التوعية بين الطلاب من اجل رفع نسبة الوعي الصحي، مع التأكيد على نظافة وتطهير دورات المياه والفصول وكافة مرافق المدارس ، حفاظًا على الصحة العامة للطلاب وجميع العاملين بالحقل التعليمي.


وطالب نائب المحافظ الطلاب خلال جولته بضرورة إتباع العادات والسلوكيات الصحية السليمة وسبل النظافة العامة والشخصية للوقاية من الأمراض المعدية بما يضمن الحفاظ على صحتهم وأمنهم وسلامتهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق خلال الفصل الدراسي الثاني.

وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا قد شهد أعمال الدورة التدريبية حول كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، وفيروس كورونا المستجد، والتي نظمتها مديرية الصحة، بالتعاون مع مديرية التعليم ، ضمن سلسلة من الدورات التدريبية لعدد 1831 متدربا من مسئولي التربية البيئية والسكانية والصحية في الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة .
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