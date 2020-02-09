محافظ دمياط تلتقي بالصيادين العائدين من اليمن وصرف التعويضات لهم

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاحد، بالصيادين الذين تم إنهاء أزمة احتجازهم من قبل السلطات اليمنية بعد دخولهم المياه الاقليمية بها وذلك بعد تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي للإفراج عنهم.





هذا وقد اكدت المحافظ، أنه سيتم التنسيق مع مدير أمن دمياط و كافة الجهات المعنية لاستخراج بدل فاقد لبطاقات الرقم القومي و جوازات السفر وجميع الأوراق الرسمية الخاصة بهم وكذلك التصاريح التى يتم استخراجها من قبل هيئة الثروة السمكية ، مضيفة أنه سيتم صرف التعويض اللازم لهم.

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وأوضحت الدكتورة منال عوض حرص كافة الأجهزة على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التى تواجه الصيادين وتأمينهم من خلال توعيتهم بضرورة الالتزام بمعايير السلامة البحرية ، وفى سياق متصل.





و توجهت محافظ دمياط بالشكر الجزيل إلى رئيس الجمهورية على جهود المبذولة لرعاية المصريين فى الداخل والخارج، مؤكدة ان ما تشهده مصر الآن تعد ملحمة من العمل المشترك لتأمين وحماية أبناء الوطن.