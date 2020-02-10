الصيغة الصحيحة للصلاة على النبى.. الإفتاء تكشف عن 35 كلمة.. تعرف عليها

وقال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإقتاء المصرية، إن الصلاة على النبى – صلى الله عليه وسلم- تجوز بأي صيغة يذكر فيها الصلاة والسلام عليه- صلى الله عليه وسلم-؛ فلا يوجد ما يسمي بالصيغة الصحيحة للصلاة على النبى.

وأوضح « فخر» في إجابته عن سؤال: « هل توجد صيغة صحيحة للصلاة على النبى؟ » ، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن أفضل صيغة للصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- هي الصلاة الإبراهيمية.

وأضاف أمين الفتوى أن صيغة الصلاة الإبراهيمية هي: « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».





خطأ شائع في الصلاة على النبي .. الإفتاء تصححه

وفي سياق متصل، كشف الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، عن خطأ شائع يقع فيه البعض في الصلاة على النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-.

وأفاد «عويضة» ردًا على سؤال: أيهما أصح صل الله عليه وسلم أم صلى الله عليه وسلم ؟ أن هذا السؤال يتعلق باللغة العربية وقواعدها، مشيرًا إلى أن "صل" المذكورة في الصلاة على النبي، فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة (الألف اللينة).



وأبان أن الفعل الأمر يجزم بما يجزم به فعله المضارع عند دخول أحد الجوازم عليه، لافتًا إلى أن الفعل"صلى" مضارعه:"يصلي"، وعند دخول "لم" الجازمة فإنه يصبح: لم يٌصل أو لم تُصل.



وأكمل الشيخ عويضة عثمان أن الأمر يختلف عند الصلاة على النبي بـ: صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن الفعل هنا ليس مضارعًا مجزومًا بحرف من حروف الجزم، أو أمرًا مجزومًا، ولذلك فإن اللغة تقول على أنه يبقى هكذا بدون حذف حرف العلة (الألف اللينة).

حكم الاختصار في الصلاة على النبي بـ (ص)

هل الصلاة على النبي سرا أو بالتمرير على القلب، هل يسمعها سيدنا رسول الله؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد مهنا، المشرف السابق على الرواق الأزهري، وذلك عبر فيديو له نشرته "قناة الناس" عبر صفحتها الرسمية بـ " فيسبوك".



ورد مهنا، قائلًا: أن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قلبه دون تحريك لسانه فيسمعها رسول الله صلى الله عيه وسلم بالكيفية التى أراد الله أن يسمعها، فالأنبياء احياء فى قبورهم، وإستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض على أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت من شر استغفرت لكم".

وأشار الى أن قال بعض العلماء "يا ولدى إن وقفت امام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت وسلمت عليه فإنصت بقلبك قليلًا لعلك تسمع منه رد السلام".

هل تجزئ الصلاة على النبي بأي لفظ؟

وفي ذات السياق، بين الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، أن الاجتهاد في صيغ الصلاة على النبي أمر محمود، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «أحسنوا الصلاة عليَ فلعل ذلك يعرض عليَ»، رواه ابن مسعود موقوفًا ومرفوعًا.





وواصل «وسام» ردًا على سؤال: هل تجزئ الصلاة على النبي بأي لفظ ؟ أن الإمام السخاوي نقل أن العلماء متفقون على أن صيغ الصلاة على النبي لا تقتصر على الوارد، بل يجوز للإنسان أن يتفنن فيها بذكر شمائله وصفاته.



وأكد أن كمال الألفاظ الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي الصلاة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ التي هي الصلاة الإبراهيمية التي يقولها العبد في قبل التسليم من الصلاة وهي: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد».



وتابع أن صيغ الصلاة على النبي أفضلها ما ورد عنه ثم ما ورد عن آل بيته وأصحابه، ثم ما جاء عن الأولياء والعارفين، مشيرًا إلى أن الاجتهاد في التفنن في صيغ الصلاة على النبي ليس مقصورًا على الأولياء والعارفين، بل إن كل ما فتح الله به على عبد من العباد في الصلاة على النبي يعد توفيقًا من الله ونفحات يفيض الله بها على من يشاء من خلقه.



هل يجب الصلاة على النبي عند ذكر اسمه أثناء الصلاة؟

من جانبه، ذكر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن المصلي إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؛ تسن له الصلاة عليه عند الشافعية، مشيرًا إلى أنه الصلاة على النبي أحيانًا تكون ركنًا كالتشهد الأخير، وأحيانًا سنة عند سماع ذكره، ومكروهة تارة كتقديمها على محلها.



وأشار مجمع البحوث الإسلامية في بيان، أن الصلاة على النبي تجوز في هذه الحالة عند المالكية، لكن تكون سرًا مع عدم الإكثار منها، مستشهدًا بما ورد في المنتقى للباجي وهو مالكي: «ولأن إجابته بالتلبية والتعظيم له والصلاة عليه من الأذكار التي لا تُنَافى بالصلاة بل هي مشروعة فيه».



واستكمل أن ابن حبيب قد ذكر: «إذا سمع المأموم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والخطبة فصلى عليه أنه لا بأس بذلك ولا يجهر به ولا يكثر منه، لافتًا إلى أن معنى قوله: «ولا يجهر به»؛ لئلا يخلط على الناس. ومعنى قوله: ولا يكثر؛ لئلا يشتغل بذلك عن صلاته.



وألمح مجمع البحوث الإسلامية بيانه بأن «الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -عند سماع ذكره أثناء الصلاة سنة عند الشافعية، مشروعة عند المالكية».



هل يجوز الصلاة على النبي أثناء السجود؟

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- من باب الدعاء.



وأضاف "ممدوح"، في إجابته على سؤال «هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فى السجود؟»، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مِن أنفع العبادات للمسلم، فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه ومحبته، مما يكمل به إيمان المرء ويزيد في حسناته ويُكفِّر السيئات، والله تعالى أثنى على نبيه في الملأ الأعلى، وأثنتْ عليه الملائكة المقربون؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: 56]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا))؛ رواه مسلم وغيره.



واختتم أن الصلاة على النبي دعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء رواه مسلم في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم يعني: فحري أن يستجاب لكم، رواه مسلم في صحيحه، وكان النبي يدعو في سجوده عليه الصلاة والسلام، ويلح في الدعاء، فإذا حمدت الله في سجودك، وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أسباب الإجابة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.









