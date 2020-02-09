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فن

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان السودانى عبد العزيز المبارك داخل مستشفى بالقاهرة

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:33 م
الفنان السودانى عبد
الفنان السودانى عبد العزيز المبارك
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أحمد إبراهيم
توفى الفنان السودانى عبد العزيز المبارك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما وداخل احدى المستشفيات بالقاهرة. 

وتدهورت حالة الفنان عبد العزيز المبارك بسبب التهاب رئوى حاد ومرض السكرى. 

عبد العزيز المبارك مطرب سوداني من الجيل الثاني في الفن شارك في العديد من المهرجانات في أوروبا الغربية وسجل فيها ألبوماته.


ولد عبد العزيز في عام 1951 في حي العشير بمدينة واد مدني بولاية الجزيرة في وسط السودان وفيها ترعرع ، ووالده هو المبارك حامد الحبر الذي ترجع جذوره إلى مدينة العيلفون القريبة من العاصمة الخرطوم وكان يعمل في التجارة بمدينة المناقل. ووالدته هي الحاجة آمنة بنت القطيرة. تزوج عبدالعزيز أولا من الأستاذة منى خضر المحامية وأنفصلا ليتزوج ثانية بالسيدة مها عبد القادر عثمان. وله بنتان توأم هما منية وأمل.

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