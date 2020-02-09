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برلمان

رئيس النواب: احتمالات بإعادة قانون الإدارة المحلية للجنة المختصة

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:51 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
جدد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للمرة الثانية خلال الجلسة العامة اليوم، تأكيده على ادراج مشروع قانون المحليات الجديدة على الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الحالى.

وقال "عبد العال "خلال الجلسة المسائية الأحد :أمبارح كنت برفقة 16 رئيسا للبرلمانات العربية، ودار نقاش حول عدد من الموضوعات الهامة، ومن أبرزها أهمية إجراء الانتخابات النيابية وانتخابات المحليات ،وكانت الآجابة مذهلة وهو أن الجميع أجمع على أهمية إجراء انتخابات المحليات.

وعاود "عبد العال " قائلا :المحليات هى المدرسة التى يتدرب فيها من يريد خوض الانتخابات البرلمانية، فمثلا لو شخص اشتغل لمدة 4أو 5 سنوات كعضوا فى المجلس المحلى بالمحافظة ،بالتأكيد هيكون خامته مختلفة ويقدر يحصد المقعد البرلمان بكل يسر ويقوم بخدمة أهالى دائرته.

وأشار "عبد العال "موجها كلامه للنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية المعده للتقرير البرلمانى الخاص بمشروع قانون المحليات ولبقية النواب قائلا :اسألوا النائب "السجينى "على مدى الاهتمام الإعلامى منذ الإعلان عن مناقشة هذا القانون، كان هناك احتفاء بأهمية مناقشة هذا القانون 

وعاود "عبد العال "قائلا ":المحليات هامة ومازال القانون الخاص بها مدرج على مضبطة الجلسات البرلمانية والأجندة التشريعية ،وربما ينتهى الآمر إلى إعادته مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية للمناقشة ، ولن تتم المناقشة الا مع وجود الرضا داخل المجلس وفى الشارع لإجراء هذة الانتخابات

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