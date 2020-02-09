مليانة طاقة إيجابية .. إيمان العاصي تهنئ رامى جمال بأغنيته الجديدة .. شاهد





ونشرت ايمان العاص فيديو للاغنية من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلقت عليها قائلة : " أغنية جميلة قوي مليانه طاقة إيجابية مبسوطة اني شاركت فيها مبروك يا رامي بالتوفيق يارب @ramygamalmusic ولو الظروف هتسخف سقف سقف اوعى توقف ".





وحاز الفيديو على إعجاب كبير من جانب متابعيه، وعلق بعضهم قائلا: " تحفة بجد - حلوى اووى - الاغنية هتكسر الدنيا ".





وطرحت شركة "نجوم ريكوردز" عبر قناتها علي يوتيوب، فيديو كليب الفنان رامي جمال "سقف" والذي شاركه الغناء فيه نخبة من نجوم الفن والرياضة والمجتمع.



