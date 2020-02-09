صباح البلد يكشف تفاصيل وثيقة أبو مازن أمام مجلس الأمن غدا

يقدم برنامج صباح البلد الذى يذاع على قناة صدى البلد غدا الاثنين الجولة العربية والدولية مع الإعلامية رشا مجدي، وتتناول الفقرة تفاصيل الوثيقة التي سوف يتقدم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أمام مجلس الأمن الدولي في إفادته عن الخروقات الإسرائيلية في الجلسة التي تعقد غدا.





برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدي، ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، اضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.





كما يستعرض اهم الاخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.





كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.