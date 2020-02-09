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رياضة

طرد مدرب الزمالك في مباراة الإسماعيلي بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:18 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أشهر حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي محمود عاشور البطاقة الحمراء في وجه مدرب الأبيض سامي الشيشيني، فى المباراة المقامة حاليا على استاد الإسماعيلية في الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.  

وأشهر حكم المباراة محمود عاشور بطاقة صفراء أولى في المباراة من نصيب طارق حامد لاعب الزمالك نتيجة تدخل عنيف على لاعب الإسماعيلي.

وسجل الإسماعيلي الهدف الأول  عبر باهر المحمدي من ركلة جزاء بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى الأرضية لم يتمكن الحارس محمد أبو جبل من اللحاق بها في الوقت المناسب رغم التوقع الصحيح لزاوية التسديد.

بدأ اللقاء بمحاولات هجومية من جانب لاعبى الفريقين وحصل دونجا على ركلة حرة فى منتصف الملعب وحصل أحمد مدبولى فى الدقيقة السادسة على ركلة حرة بعد عرقلته أمام منتصف الملعب ونجح مصطفى محمد فى إبعادها إلى ضربة ركنية.

وفى الدقيقة التاسعة اوقف محمود عاشور حكم اللقاء المباراة من أجل اتاحة الفرصة امام طارق حامد لضبط الحذاء وكاد فخر الدين يوسف أن يهدد دفاعات الزمالك وسدد الكرة تصطدم في أقدام مدافعي الفارس الأبيض فى الدقيقة 11.
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