بـ رفقة ابنتها.. نانسي عجرم تثير الجدل على انستجرام بـ الأبيض

بعيد ميلاد ابنتها الصغري، وتألقت نانسي عجرم مع ابنتها بإطلالة ناعمة باللون الأبيض، وارتدت نانسي بلوفر باللون الأبيض وبنطلون جينز، ونسقته مع كوفية باللون الطحيني.

كما ظهرت ابنة الفنانة

بفستان أبيض، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام، لكنه أثارت الجدل حول تجاهل نانسي لقضية زوجها فادي.