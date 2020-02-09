بـ رفقة ابنتها.. نانسي عجرم تثير الجدل على انستجرام بـ الأبيض

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
جاءت الصورة بمناسبة احتفال نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغري، وتألقت نانسي عجرم مع ابنتها بإطلالة ناعمة باللون الأبيض، وارتدت نانسي بلوفر باللون الأبيض وبنطلون جينز، ونسقته مع كوفية باللون الطحيني.
ومن الناحية الجمالية تركت نانسي شعرها منسدلا على كتفيها واكتفت ببعض لمسات المكياج البسيطة.
كما ظهرت ابنة الفنانة نانسي عجرم بفستان أبيض، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام، لكنه أثارت الجدل حول تجاهل نانسي لقضية زوجها فادي.
وتواصل الفنانة نانسي عجرم، المشاركة في فعاليات برنامج "ذا فويس كيدز"، وتستعد للظهور في البرنامج فور انتهاء مرحلة الصوت وبس، التي تم تسجيل حلقاتها بالفعل.