مش هتصدقي سر الخلطة .. طريقة عمل الممبار للشيف الشربيني

يعتبر الممبار من أكثر الأكلات الشعبية المشهورة في مصر، كما يفضلها العديد من الأشخاص، لكن يقلق البعض من تناوله في المطاعم خوفا من عدم النظافة أو عدم ضمان جودة الممبار.









نقدم لكِ أسهل طريقة عمل للـ ممبار للشيف الشربيني..





• مقادير الممبار:

- ممبار

- أرز

- شبت

- بقدونس

- كزبرة خضراء

- مرقة

- زعتر

- طماطم

- بصل

- ثوم

- نعناع

- قرفة

- ملح

- فلفل

- بهارات

- جزر

- بصل

- كرفس

- ورق لورا





• طريقة عمل الممبار:-





* يوضع الأرز مع الشبت والبقدونس وكزبرة الخضراء وثوم والبصل وصوص الطماطم والتوابل والقرفة وزعتر.





* يغسل الممبار جيدا ويحشى بالخليط ويسلق مع البصل والجزر والكرفس وورق لورا والمرقة.



