AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مش هتصدقي سر الخلطة.. طريقة عمل الممبار للشيف الشربيني

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:35 م
مش هتصدقي سر الخلطة
مش هتصدقي سر الخلطة .. طريقة عمل الممبار للشيف الشربيني
Advertisements
رضوى حسام
يعتبر الممبار من أكثر الأكلات الشعبية المشهورة في مصر، كما يفضلها العديد من الأشخاص، لكن يقلق البعض من تناوله في المطاعم خوفا من عدم النظافة أو عدم ضمان جودة الممبار.


 نقدم لكِ أسهل طريقة عمل للـ ممبار للشيف الشربيني..

مقادير الممبار:
- ممبار
- أرز
- شبت  
- بقدونس 
- كزبرة خضراء  
- مرقة  
- زعتر  
- طماطم  
- بصل  
- ثوم  
- نعناع  
- قرفة  
- ملح  
- فلفل  
- بهارات  
- جزر  
- بصل  
- كرفس  
- ورق لورا

طريقة عمل الممبار:-

* يوضع الأرز مع الشبت والبقدونس وكزبرة الخضراء وثوم والبصل وصوص الطماطم والتوابل والقرفة وزعتر. 

* يغسل الممبار جيدا ويحشى بالخليط ويسلق مع البصل والجزر والكرفس وورق لورا والمرقة. 

* ثم يقلى فى الزيت ويقدم في طبق مزين بالبقدونس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل طاجن الفاصوليا باللحمة للشيف توتا مراد..فيديو

هناكل ايه النهاردة؟.. حمام بالفريك.. وطاجن بسلة بالشبت.. وشوربة لسان عصفور بالسبانخ

بخطوات سهلة وبسيطة | طريقة عمل الفلفل الأحمر المخلل

أفضل طريقة لعمل شوربة الكوارع كالمحترفين

طريقة عمل محشي الباذنجان للشيف شربيني

طريقة عمل شوربة الفريك للشيف شربيني

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحسم مصير إلغاء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

شاهد.. كيف تغير شكل المصارع الشهير هوجان بعد وصوله لسن الـ66

لحظة إطلاق القمر الصناعي الإيراني الفاشلة.. فيديو

تفاصيل محاولة اغتيال ترامب خارج البيت الأبيض

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

هجوم انتحاري بالقرب من ثكنة عسكرية في الجزائر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إجراءات أمنية مشددة.. صور السجادة الحمراء قبل ساعات من حفل الأوسكار

مراحل سرطان الرئة ونسب الاصابة بهذا المرض

دي مش فرنسا ولا روسيا ..حلوة يابلدى سيشن يتحول لأكبر دعاية سياحية ببورسعيد ..صور