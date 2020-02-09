وزير التعليم : نتعامل مع بلاغات التحرش في المدارس بسرية تامة.. وتنتهي بعقوبات مشددة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تهتم جدا بأي واقعة تحرش او تنمر يتم الابلاغ عنها ، وتتعامل معها بسرية تامة دون اعلانها في وسائل الاعلام.





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر برنامج الحكاية مع الاعلامي عمرو اديب : ان الهدف من عدم نشر تفاصيل الوقائع والاجراءات التي تطبق على مرتكبيها ، هو الحرص على خصوصية اطراف تلك الوقائع





وأعلن وزير التربية والتعليم أن أي بلاغات بالتحرش او التنمر او العنف يتم التحقق منها بمعرفة الشئون القانونية في الوزارة ، للتأكد من انها ليست كيدية.





وأوضح وزير التربية والتعليم أن من يثبت قيامه بأي واقعة تحرش يتم فرض أقصى عقوبة عليه ، والتي تصل إلى حرمانه من ممارسة مهنة التعليم مرة اخرى.





وأضاف وزير التربية والتعليم : كل المدارس فيها اخصائيين اجتماعيين ، والوزارة تشدد مع بدء كل عام دراسي على تفعيل ادورهم بحيث يتعاملوا مع اي ازمات او مشاكل يتعرض لها الطالب داخل المدرسة.





وأشار وزير التربية والتعليم أن الوزارة تهتم جدا بمحاربة ظواهر التحرش والتنمر وغيرها من الظواهر السلبية التي قد يتعرض لها الطالب داخل مدرسته ، وقال وزير التربية والتعليم : الاطفال يهمونا بشدة و نشجعهم ان يبلغونا بأي شئ سلبي يتعرضوا ليه في المدارس ونؤكد لهم أن شكواهم ستظل سرية ، ولكننا نرجو الا تكون الشكاوى و البلاغات كيدية.





وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة ستهتم بفكرة توعية الطلاب بخطورة التحرش والتنمر والعنف المتبادل بين الطلاب والمعلمين واولياء الامور ، قائلا : نسعى لإستعادة هيبة المعلمين ، ولذا نحرص على اتاحة وسائل شرعية لتلقي الشكاوى التي تحتاج لخصوصية بحيث لا تنشر بشكل معلن الرأي العام



