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توك شو

يقدم عملا رائعا .. أبو العينين يقدم الشكر لـ أحمد صبري والعاملين في موقع «صدى البلد» يبذلون جهودا كبيرة ..فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:28 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين و أحمد صبري
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البهي عمرو

قال رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" للمجالس النيابية، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، إن الله كرمه بمجموعة قوية من العاملين، موضحًا أن المرأة لها دور كبير.


ووجه محمد أبو العينين، خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، ووجه محمد أبو العينين، التحية لـ أحمد صبري، رئيس تحرير موقع "صدى البلد"؛ على المجهود الكبير المبذول، مؤكدًا أن الموقع أصبح يقوم بعمل لينكات تواصل مع العالم، وفي اليابان والصين أيضًا.

وأوضح "أبو العينين"، أن أحمد صبري من الشباب الحيوي الذي يقدم عملًا رائعًا، مؤكدًا أن جميع العاملين بموقع صدى البلد يقدمون جهودا كبيرة، معربًا عن سعادته بهذه المجهودات.


وأضاف أن زوجته تتابع جميع الأعمال التى يعمل بها، وأيضا نجله طارق أبو العينين. وأشار محمد أبو العينين، إلى أنه لا يكسب من الإعلام، موضحًا أن الجميع يخسر ولكن الإعلام يؤدي رسالة وطنية، والخسارة خسارة مادية فقط. 

وأوضح محمد أبو العينين، أن قنوات "صدى البلد" تفضح الأكاذيب وخطط أهل السوء، وتوضح حقيقة ما يحدث في مصر للعالم، معلقًا "أدفع حياتي مقابل كشف مخططات أهل السوء". 

ولفت محمد أبو العينين، إلى أن الإعلامى أحمد موسى يرسل عبر قنوات "صدى البلد" رسالة وطنية من القلب لـ القلب. وتابع أبو العينين، أن أحمد موسى يقوم بعرض الأخبار الصادقة، مؤكدًا أن هذا مجهود كبير يقدمه جميع العاملين بالقناة.

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