إيمان وكفاءة ووفاء.. أبو العينين يوجه كلمة للحاجة سمية أبو العينين على الهواء

وجه رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، التحية لشقيقته الحاجة سمية أبو العينين، قائلا: «لها دور كبير فى إدارة الجمعية الخيرية ولها فى كل مناسبة خطط وبرامج لانتشار الجمعية على مستوى الجمهورية».
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وقال «أبو العينين» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»:"الحاجة سمية أبو العينين هى الخير والبركة وتتصف بالإيمان والاجتهاد فى العمل والكفاءة والوفاء، مضيفا:"هى دراعى اليمين ونعم الأخت ربنا يباركلها".
ونوه إلى أن المرأة هي الأم التي تعبت وربت لإخراج جيل ينفع البلد وهي أم الشهيد والبطل الذي دفع حياته فداء للوطن.
وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، أن المرأة المصرية لها دور كبير في ثورة 30 يونيو، وأيضا في كل عرس انتخابي في مصر يكون للمرأة دور كبير ومؤثر.
وأشار إلى أنه رأى في أهالي الجيزة فرحة وحبا، ونظرة عيونهم فيها فرحة وتفاؤل، لافتا إلى أن أهم سمات الرئيس السيسي هو التركيز على المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة، خاصة أنهم كانوا مهمشين من قبل.
وأوضح أن التاريخ سيسجل اهتمام الرئيس السيسي بالشباب، والمؤتمرات التي يتبناها من أجل الشباب والمرأة، مؤكدا أن المرأة سيكون لها دور مهم في البرلمان ومجلس الشيوخ والوزراء والمناصب العليا.