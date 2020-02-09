إيمان وكفاءة ووفاء.. أبو العينين يوجه كلمة للحاجة سمية أبو العينين على الهواء

















ونوه إلى أن المرأة هي الأم التي تعبت وربت لإخراج جيل ينفع البلد وهي أم الشهيد والبطل الذي دفع حياته فداء للوطن.





وأضاف نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، أن المرأة المصرية لها دور كبير في ثورة 30 يونيو، وأيضا في كل عرس انتخابي في مصر يكون للمرأة دور كبير ومؤثر.





وأشار إلى أنه رأى في أهالي الجيزة فرحة وحبا، ونظرة عيونهم فيها فرحة وتفاؤل، لافتا إلى أن أهم سمات الرئيس السيسي هو التركيز على المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة، خاصة أنهم كانوا مهمشين من قبل.



