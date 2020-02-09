أخبار الفن.. رسالة غريبة من ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضى.. وياسمين الخطيب تكشف أسرار عائلتها

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





لاتمر فترة من الزمن إلا وتجد اسم الفنان محمد رمضان مرتبطا بمشكلة أو أزمة جديدة، فمؤخرا خرج الطيار أشرف أبو اليسر بفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتحدث فيه لأول مرة بعد إيقافه عن العمل مدى الحياة، متهما "رمضان" بإيذائه وعدم مساعدته رغم وعده بالتدخل لحل الأزمة.





حقق فيديو كليب أغنية "سقف" لرامي جمال نجاح كبير جدًا، حيث احتل الفيديو كليب التريند رقم 1 على موقع "اليوتيوب"، بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية.

شارك الفنان محمد هنيدي في حملة دعائية لأحد الشخصيات، وظهر من خلال الفيديو وهو يقدم مجموعة من أشهر الشخصيات التي قدمها في أفلامه، وهم " صعيدي فى الجامعة الأمريكية"، "جاءنا البيان التالي"و"فول الصين العظيم".





نشرت منذ قليل الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة مع أصدقائها عبر حسابها الرسمي على " إنستجرام"، وحرص الفنان أحمد العوضي على التعليق بكوبليه من أغنية "بتكبرها عليا" للفنان رضا البحراوي، وكتب: "اللي حكالك عني وأنت صدقتو جه حكالي عنك بس أنا؟؟".



اتهمه الأزهر بالزندقة.. ياسمين الخطيب تحكي أسرارا لأول مرة عن جدها وتفاصيل ثروته نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب عبر حسابها على "إنستجرام" صورة لجدها وجدتها، بمناسبة حلول ذكرى عيد ميلاده.