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فن

بعد ساعات من طرحها.. سقف لـ رامي جمال تريند رقم 1 على اليوتيوب

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:29 م
رامي جمال
رامي جمال
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آيه عاطف
حقق فيديو كليب أغنية "سقف" لرامي جمال نجاح كبير جدًا، حيث احتل الفيديو كليب التريند رقم 1 على موقع "اليوتيوب"، بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية.

كما أقترب الفيديو كليب من تحقيق نصف مليون مشاهدة بعد مرور ما يقرب من 6 ساعات فقط على طرحه.

وتقول كلمات الأغنية :"الدنيا طعمها سُكرى .. زى المَلبن الطرى .. والعُمر قلم رصاص بيخلص كل مايتبرى .. حظك بَوّز زَغْزَغه تلقى المشاكل 
اتلغوا  .. لو حظك بوز زَغْزَغه تلقى المشاكل اتلغوا .. ياما ناس بدأت من تحت الصفر اتدلعوا واتنَغْنَغُوا .. ولو الظروف هتسخف سقف سقف إوعى توقف".

"السقف" كلمات مصطفي حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي وميكساج وديجيتال ماستر توما.
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